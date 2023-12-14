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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 7.599,92 puana çıktı.

Ekleme: 14.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 70,60 puan artışla 7.599,92 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,49, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,11 ile iletişim, yüzde 1,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının, yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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