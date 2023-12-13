Konya’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Konya’da terör örgütü DEAŞ’ın yasa dışı eğitim faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.