  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,28 - 31,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de vurgun çetesi çökertildi: 8 gözaltı

Vatandaşların online satış sitesi üzerinden verdikleri ilanları değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeye, İzmir merkezli operasyon gerçekleştirildi. 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, şebeke lideri M.A. dahil 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 13.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de vurgun çetesi çökertildi: 8 gözaltı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, online satış yapılan ticaret siteleri üzerinden, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şebekeyi tespit etti.

Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir merkezli 3 ilde belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

3 şüpheli aranıyor: 8'i yakalandı

Operasyonda, M.A. ile birlikte toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Adreslerde, narkotik köpeği 'Poine'in desteği ile yapılan aramalarda ise, 589 adet reklam ve danışmanlık sözleşmeleri adı altında düzenlenen evrak, 46 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi, bir miktar metamfetamin maddesi, 2 adet bong düzeneği, 19 adet farklı bankalara ait bankamatik kart ve kredi kartı, ve 1 adet içerisinde alacak verecek konularına ait notların olduğu ajanda ele geçirildi.

İzmir'de vurgun çetesi çökertildi: 8 gözaltı

25 ayrı dolandırıcılık olayında 5 milyon liralık vurgun yapmışlar

Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği, bu eylemlerde mağdur 27 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Bakan Uraloğlu açıkladı: Göller Ekspresi'nin yeni seferleri geliyor! İlk o tarihte gerçekleşecek
Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İstanbul'da metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüsler kapasiteyi kaldırmıyor
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Ankara'da büyük skandal! Mansur Yavaş park alanını bile sattı: Halkın hakkını yandaşlarına peşkeş çekti
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'
AB'den Türkiye yorumu: Kilit ortak olmayı sürdürüyor
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!