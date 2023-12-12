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Listede yok yok! O Ses Türkiye Yılbaşı programına bakın kimler konuk olacak...

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programı her sene 31 Aralık’ta yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı programında bakın hangi konuklar yer alacak…

Ekleme: 12.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Listede yok yok! O Ses Türkiye Yılbaşı programına bakın kimler konuk olacak...Televizyon dünyasının fenomen yarışma programı 'O Ses Türkiye', yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor.

TV8'in yapımcılığını üstlendiği ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı programın bu özel bölümünde jüri koltuğunda yer alacak isimler netlik kazanmaya başladı.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin jüri koltuğunda yer alacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, konuk isimler de merakla bekleniyor.

Yılbaşı gecesi TV8 ekranlarında bakın hangi ünlü isimleri dinleyeceğiz…

Listede yok yok! O Ses Türkiye Yılbaşı programına bakın kimler konuk olacak...

O Ses Türkiye Yılbaşı konukları

Sosyal medyada Televizyon Dünyası adlı kullanıcının haberine göre; 31 Aralık O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olacak isimler belli olmaya başladı.

Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de şarkı söyleyecek isimler arasında Ceren Karakoç, Buse Meral, Lohusa filmi oyuncuları, Devrim Özkan ve Özgü Kaya'nın yer alacağı iddia edildi.
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