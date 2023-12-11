  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan ile Türkiye arasında yapılması planlanan ikinci sınır köprüsüne ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, köprünün Yunanistan ve Türkiye tarafının ayrı ayrı ihaleye çıkacağını açıkladı.

Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar
Ekleme: 11.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Yunanistan'a ziyarette bulundu.

Tarihi ziyaretin ardından iki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Bu bağı güçlendirmek adına yeni bir sınır köprüsü inşasının yapılması da kararlaştırıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar

Bakan Uraloğlu detayları açıkladı

Bunun üzerine gözler yapılacak köprüye çevrilirken detaylar da netleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki Bahçeköy (Kipi) - İpsala Sınır Kapısı’ndaki köprüsü ile ilgili bilgi verdi.

Yapısal bir problem bulunmuyor

Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü’nün 1958 yılında yapıldığı ifade eden Bakan Uraloğlu, köprüde yapılan incelemelerde yapısal bir problem olmadığını belirtti.

Ancak artan ağır taşıt trafiği ve turistlerin kullanımının yoğunlaşması nedeniyle köprünün yetersiz kaldığının da tespit edildiğini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar

İkinci sınır köprüsü için anlaşma imzalandı

Bu kapsamda Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi, Avrupa ve bölgesel ulaştırma altyapısının iyileştirilmesine yönelik olarak alınan uluslararası kararlar neticesinde 22 Ocak 2004 tarihinde Atina’da imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülkeyi bağlayan ulaşım altyapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortak inşa etme kararı alındığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda 10 Haziran 2006’da; İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsünün yapılması için Türkiye ile Yunanistan arasında antlaşma imzalandı. Bu antlaşmada köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararı alındı. 4 Nisan 2014’te köprünün konum ve tam yerini belirten harita ve üzerindeki sınır hattını belirterek sınır geçiş köprüsü planının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı. 15 Şubat 2017’de gerçekleştirilen toplantıda ise Yunan tarafı ile birlikte değerlendirilmelerin yapılabilmesi için teknik düzeyde bir toplantı yapılmasına, toplantının (Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi) OPİPK formatında olmasına karar verildi.

Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar

Yunanistan ve Türkiye tarafı ayrı ayrı ihaleye çıkacak

Ortak Planlama ve İzleme Komitesi; 2018 yılından bugüne kadar çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini kaydeden Abdulkadir Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Toplantılar neticesinde köprü tabliyesinin altı ile nehir yüzeyi arasında temiz yüksekliğin 10 metre olması hususu ortak olarak kabul gördü. Tek tabliyede 2x2 şeritli, kısa pilonlu ekstradoz köprü tipine göre çalışılması; ana köprü hesap açıklıklarının 110m-180m-110m olması; yaklaşım köprüsü hesap açıklıklarının 44m olarak projelendirilmesi; köprünün Yunanistan tarafının ayrı, Türkiye tarafının ayrı olarak yapım ihalesine çıkılması, yapım sırasında hem Yunanistan tarafı yüklenici firmasını hem de Türkiye tarafı yüklenici firmasını denetleyecek ortak bir denetim gurubunun oluşturulmasına; Köprüde yapı sağlığı izleme sistemi ve işletme merkezi kurulmasına karar verildi.


"Yaklaşık 180 km uzunluğunda"

Avrupa E‐84 yolu veya D‐110 Karayolu, Avrupa E‐yolları ağının Türkiye’de bulunan bir parçası olarak, İpsala yakınlarında Yunanistan sınırından başlayıp Silivri’de son bulduğunu da belirten Bakan Uraloğlu, “Bu hat doğu batı referanslı olarak yaklaşık 180 km uzunluğundadır. Proje ekseni, İpsala gümrük tesisleri çıkışından başlayıp ve yaklaşık 1500 metre sonra Kipi gümrük tesisleri girişinde son bulmaktadır.” bilgisini de paylaştı.

Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar
CHP'yi kaybetme korkusu sardı! İyi Parti'ye 'at pazarlığı' çağırısı, HEDEP'in ayağına gitme hazırlığı! Ankara'da ne olacak?
Bakan Şimşek açıkladı: Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde cephane sorumlusu etkisiz!
İsrail basını deşifre etti: Gazze kasabı Netanyahu'nun gizli ekibi! Dikkat çeken ABD detayı...
Siyonist İsrail'den soykırıma çifte teşekkür! Katil Netanyahu, ABD’nin ‘veto ve mühimmat’ desteğini alkışladı
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
TÜİK Ekim 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik 8,5'e geriledi
Siyonist İsrail'in Nazi Almanya'sından farkı yok! Katlettiler, soydular, numaralarla damgaladılar
Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar
Seçer, ‘ballı ihale’ ile kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattı
TBMM'de 14 gün sürecek bütçe maratonu bugün başlıyor
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Yerlikaya'dan 'Çember-8' operasyonu paylaşımı: 4951 firari yakalandı
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Meteoroloji açıkladı: 11 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 11 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Dilan Polat’a kötü haber: Savcılık o başvurusu hakkında karar verdi!

Dilan Polat’a kötü haber: Savcılık o başvurusu hakkında karar verdi!

Kızı kendisini videoya kaydedenlere mesaj attı! Şok gerçek ortaya çıktı: Devam edelim mi?

Kızı kendisini videoya kaydedenlere mesaj attı! Şok gerçek ortaya çıktı: Devam edelim mi?

'Canavarın' en net fotoğrafı! 150 milyon yıllık üçüncü göz ortaya çıktı

'Canavarın' en net fotoğrafı! 150 milyon yıllık üçüncü göz ortaya çıktı

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!

O ilimizde bulundu… Tam 7.5 milyon yıl yaşında!