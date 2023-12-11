Türkiye ile Yunanistan arasına ikinci köprü geliyor: İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Yunanistan'a ziyarette bulundu.Tarihi ziyaretin ardından iki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Bu bağı güçlendirmek adına yeni bir sınır köprüsü inşasının yapılması da kararlaştırıldı.Bunun üzerine gözler yapılacak köprüye çevrilirken detaylar da netleşti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki Bahçeköy (Kipi) - İpsala Sınır Kapısı’ndaki köprüsü ile ilgili bilgi verdi.Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü’nün 1958 yılında yapıldığı ifade eden Bakan Uraloğlu, köprüde yapılan incelemelerde yapısal bir problem olmadığını belirtti.Ancak artan ağır taşıt trafiği ve turistlerin kullanımının yoğunlaşması nedeniyle köprünün yetersiz kaldığının da tespit edildiğini söyledi.Bu kapsamda Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi, Avrupa ve bölgesel ulaştırma altyapısının iyileştirilmesine yönelik olarak alınan uluslararası kararlar neticesinde 22 Ocak 2004 tarihinde Atina’da imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülkeyi bağlayan ulaşım altyapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortak inşa etme kararı alındığını kaydetti.Bu kapsamda 10 Haziran 2006’da; İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsünün yapılması için Türkiye ile Yunanistan arasında antlaşma imzalandı. Bu antlaşmada köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararı alındı. 4 Nisan 2014’te köprünün konum ve tam yerini belirten harita ve üzerindeki sınır hattını belirterek sınır geçiş köprüsü planının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı. 15 Şubat 2017’de gerçekleştirilen toplantıda ise Yunan tarafı ile birlikte değerlendirilmelerin yapılabilmesi için teknik düzeyde bir toplantı yapılmasına, toplantının (Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi) OPİPK formatında olmasına karar verildi.Ortak Planlama ve İzleme Komitesi; 2018 yılından bugüne kadar çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini kaydeden Abdulkadir Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:Toplantılar neticesinde köprü tabliyesinin altı ile nehir yüzeyi arasında temiz yüksekliğin 10 metre olması hususu ortak olarak kabul gördü. Tek tabliyede 2x2 şeritli, kısa pilonlu ekstradoz köprü tipine göre çalışılması; ana köprü hesap açıklıklarının 110m-180m-110m olması; yaklaşım köprüsü hesap açıklıklarının 44m olarak projelendirilmesi; köprünün Yunanistan tarafının ayrı, Türkiye tarafının ayrı olarak yapım ihalesine çıkılması, yapım sırasında hem Yunanistan tarafı yüklenici firmasını hem de Türkiye tarafı yüklenici firmasını denetleyecek ortak bir denetim gurubunun oluşturulmasına; Köprüde yapı sağlığı izleme sistemi ve işletme merkezi kurulmasına karar verildi."Yaklaşık 180 km uzunluğunda"Avrupa E‐84 yolu veya D‐110 Karayolu, Avrupa E‐yolları ağının Türkiye’de bulunan bir parçası olarak, İpsala yakınlarında Yunanistan sınırından başlayıp Silivri’de son bulduğunu da belirten Bakan Uraloğlu, “Bu hat doğu batı referanslı olarak yaklaşık 180 km uzunluğundadır. Proje ekseni, İpsala gümrük tesisleri çıkışından başlayıp ve yaklaşık 1500 metre sonra Kipi gümrük tesisleri girişinde son bulmaktadır.” bilgisini de paylaştı.