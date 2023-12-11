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TBMM'de 14 gün sürecek bütçe maratonu bugün başlıyor

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün TBMM Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. 14 gün sürecek görüşmeler cumartesi ve pazar günleri de ara verilmeden gerçekleştirilecek.

TBMM'de 14 gün sürecek bütçe maratonu bugün başlıyor
Ekleme: 11.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de 14 gün sürecek bütçe maratonu bugün başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yoğun mesai vakti...

TBMM Genel Kurulu'nda bugünden itibaren 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri yapılacak.

Cumartesi ve pazar günleri de dahil 14 günlük kesintisiz mesaide kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri ele alınacak.

Görüşmeler 24 Aralık'a kadar devam edecek.

Müzakereler 10 turda ele alınacak

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak.

Görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak.

Konuşma süresi 60 dakika olacak

AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala kürsüde olacak.

CHP adına Genel Başkan Özgür Özel, MHP adına ise Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve Grup Başkan Vekili Levent Bülbül konuşacak.

İyi Parti adına Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kürsüde olması bekleniyor.

Saadet Partisi adına da Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Parti gruplarının ve hükümetin 60 dakikalık konuşma süresi olacak.

12 bakanlığın bütçesi görüşülecek

Bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi, ikinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar TBMM'de hazır bulunacak.

Meclis'e ziyaretçi alınmayacak

Bütçe görüşmeleri sürecinde başka kanun gündeme alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 11-24 Aralık tarihleri arasında TBMM'ye ziyaretçi de alınmayacak.
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