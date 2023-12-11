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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM TV'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM TV'yi ziyaret ederek, kuruluşunun 29'uncu yılını kutladı.

Ekleme: 11.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM TV'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM TV'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, dünyadaki önemli meclis televizyonlarından biri olan TBMM TV'nin, donanımı ve kalitesi itibarıyla dünyada ilk üçte yer aldığını belirtti. TBMM TV'nin yaptığı yayınlarla TBMM'deki faaliyetleri, hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna tanıtan bir televizyon olduğunu belirten Kurtulmuş, "TBMM TV'nin, TBMM'deki demokratik faaliyetleri, yasama faaliyetlerini ve milli iradenin kendi görüşünü dünyaya çok daha güçlü aktarabilen önemli bir televizyon haline gelmesi için gayret edeceğiz. Bu anlamda bizim talebimiz, isteğimiz, TBMM TV'nin bir demokrasi platformu haline gelmesidir. 29'uncu yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından çalışanlarla, Meclis televizyonunun 29'uncu yıl dönümü için hazırlanan pastayı kesti. Kurtulmuş, 37 senedir Meclis personeli olan ve TBMM TV'de 27 yılını geçiren Gülhan Akyüz'e günün anısına plaket verdi. TBMM TV'nin stüdyosunu ve rejisini gezip bilgi alan Kurtulmuş, çalışanlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PARLAMENTO TELEVİZYONU

TBMM'nin faaliyetlerini yansıtmak amacıyla 10 Aralık 1994'te kurulan ve 2011'de TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişiklikle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na bağlı televizyon birimi halini alan TBMM TV, dünyadaki 68 parlamento televizyonu arasında kuruluşu itibarıyla Amerika ve Kanada'dan sonra 3'üncü büyük parlamento televizyonu olma özelliği taşıyor. 1 Ekim 2021'de Full HD yayına başlayan TBMM TV, Genel Kurul çalışmalarını salı günleri 15.00-21.00, çarşamba ve perşembe günleri de 14.00-21.00 saatleri arasında TRT3 üzerinden canlı olarak yayınlıyor ve kayıt altına alıyor. TBMM TV, bu saatlerin dışında da internetten canlı yayınını sürdürüyor.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantılarını da canlı yayınlayan TBMM TV, ayrıca Meclis'teki diğer faaliyetleri de kayıt altına alıp izleyiciyle buluşturuyor. TBMM TV, milletvekillerinin basın toplantılarını ve ihtisas komisyonlarının çalışmalarını da haberleştirip izleyiciye aktarıyor.

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