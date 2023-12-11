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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası oğlunun sağlık durumunu açıkladı

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü. Son olarak Ankara Keçiören'de 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili "Mutlaka çözüme kavuşturacağız" derken Tunahan'ın sağlık durumuyla ilgili son detayları babası Halil Yılmaz verdi. Yılmaz, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 11.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası oğlunun sağlık durumunu açıkladı
Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de başıboş sokak köpekleri.

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü. Acı olayın adresi bu kez Ankara'nın Keçiören İlçesi'ydi.

Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan'ın babası konuştu

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası oğlunun sağlık durumunu açıkladı

Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti. 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz ölümle burun buruna geldi.

Hemen hastaneye kaldırılan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Tunahan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam eden evladından gelecek güzel bir haberi bekleyen baba Halil Yılmaz 'Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu.Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor' dedi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası oğlunun sağlık durumunu açıkladı

'BUNA BİR ÇÖZÜM BULSUNLAR'
Oğlunun vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu, omuriliğinde de hasar oluştuğunu kaydeden Yılmaz, 'Allah'ım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın.Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı' ifadelerine yer verdi.

Yaşanan olayın hemen ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, 'Ankara'da yaşanan ve bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız' demişti.
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