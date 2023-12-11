Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası oğlunun sağlık durumunu açıkladı

Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de başıboş sokak köpekleri.Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü. Acı olayın adresi bu kez Ankara'nın Keçiören İlçesi'ydi.Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan'ın babası konuştuOlay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı.Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti. 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz ölümle burun buruna geldi.Hemen hastaneye kaldırılan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Tunahan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi devam eden evladından gelecek güzel bir haberi bekleyen baba Halil Yılmaz 'Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu.Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor' dedi.Oğlunun vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu, omuriliğinde de hasar oluştuğunu kaydeden Yılmaz, 'Allah'ım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın.Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı' ifadelerine yer verdi.Yaşanan olayın hemen ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanların haklarını korumanın da görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.Başkan Erdoğan, 'Ankara'da yaşanan ve bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız' demişti.