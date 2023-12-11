Rize'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, okullarına gidemez duruma geldi.Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan ve ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına sebep olan olayın bir benzeri Rize'de meydana geldi.Güneysu ilçesine bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.