Meteoroloji açıkladı: 11 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ( Eskişehir haric ), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin haric ), Doğu Anadolu ( Van haric ), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIMuğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminini paylaşarak kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamasına göre yakın zamanda İstanbul'da kar beklenmiyor.Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Batı bölgelerinde yağış çekildi. Bugün güneş açsa da hava soğuk, hala üşüyoruz. Zonguldak civarında önemli yağışlar olabilir diye uyarmıştık.. Heyelan meydana geldi. Şu anda hava açık, sıcaklık 11 derece civarında, yarın 12 derece civarında olacak. Cuma gününe kadar yapış olmayacak. Bu gece ve yarın Antalya, Mersin Muğla arasında sahil kesiminde sağanak olacak. Doğu'da kar var, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde var. Önümüzdeki cuma gününe kadar Marmara'da yağmur yok. Ege ve İç Anadolu'da da yok. Yağmursuz bir haftaya giriyoruz. Lodos etkisini kuvvetlendirecek. Düzensiz bir hava devam ediyor Türkiye'de.''CUMA GÜNÜNDEN SONRASINA DİKKAT''İstanbul'a kar gelmiyor. gelen sistemler Akdeniz üzerinden geldiği için kar değil yağmur yapıyor. Cuma gününe kadar sıcaklık 12-13 derece, cuma günü de 18 dereceye kadar çıkacak İstanbul'da. Lodos da gelecek ama kuzeye dönüyor rüzgar ve sıcaklıklar süratli şekilde düşecek. Türkiye genelinde 8-9 derecek düşecek sıcaklık. Cumartesi Pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama İstanbul'a gelmeyecek .İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek. Ulaşımda etkisi olur. İç Anadolu, Trakya ve Ege'de sis meydana gelecek. Ulaşımda etkisi olabilir. Nemden dolayı da biraz daha üşüyoruz. Yağışsız geçecek bir Türkiye olacak. Cuma gününden sonra hızlı düşüş var. İç Anadolu'da kar yağışı olacak.'MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Rize ve Artvin haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Van haric ) aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karKARS °C, 6°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karMALATYA °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve karVAN °C, 10°CÇok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı