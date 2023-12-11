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MasterChef All Star'da eleme gecesi: Sürpriz isim veda etti

MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde Dilara ile son ikiye kalarak yarışan Cemre, programa veda eden isim oldu.

Ekleme: 11.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
MasterChef All Star'da eleme gecesi: Sürpriz isim veda ettiTV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Hafta içi oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında potaya gönderilen 4 isim Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara olmuştu.

Eleme oyununun ilk turunda şefler, dört yarışmacının yaptığı yemekleri puanladı.

Dilara ve Cemre düelloya çıktı

Yapılan puanlama sonucunda Dilara ve Cemre ikinci tura kaldı.

Daha sonra gecenin ikinci oyununa geçildi.

İkinci turda Somer Şef, yarışmacılardan "Ben Saksı Değilim" tatlısını yapmasını istedi.

MasterChef All Star'da eleme gecesi: Sürpriz isim veda etti

Cemre veda etti

Yarışmacılar bu zorlu tatlıyı hakkıyla yapabilmek için büyük çaba gösterdi.

Zorlu mücadeleden elenerek çıkan isim ise Cemre oldu.

MasterChef All Star'a veda eden Cemre, şu sözlerle yarışmadan ayrıldı:

MasterChef All Star'da eleme gecesi: Sürpriz isim veda etti

"Bence üzülmeyelim. Sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Sağlık sebebiyle biraz sıkıntı yaşadığım için gittiğime çok üzülüyorum. Sırtımda büyük bir sıkıntı oldu, nasıl ayakta duruyorum ben bile bilmiyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluydum. 10. olarak gidiyorum. Sağlık sebebiyle tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Beni sevenler üzülmesinler, gerçekten savaştım."
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