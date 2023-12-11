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Katliam sponsoru ABD durmuyor! 'Acil durum ilan etmişlerdi: 'Biden taviz vermeye hazır'

İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırıma verdiği devasa desteği gizleme ihtiyacı bile duymayan ABD, 'Acil durum' ilan etmişti. İsrail'e silah yığmak için her yolu deneyen ve sözde sivil haklarını savunan ABD'den yeni açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

Katliam sponsoru ABD durmuyor! 'Acil durum ilan etmişlerdi: 'Biden taviz vermeye hazır'
Ekleme: 11.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Katliam sponsoru ABD durmuyor! 'Acil durum ilan etmişlerdi: 'Biden taviz vermeye hazır'
Katliam sponsoru ABD, İsrail'e daha fazla silah yığmak için düğmeye bastı. Kongre'yi bypass edip İsrail'in tank mühimmatın siparişini onaylamak için kolları sıvayan ABD'den yeni açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e acil olarak yapılan tank mühimmatı satışını savundu ve ABD Kongresi'ne İsrail, Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulundu.

Bir televizyona konuşan Blinken, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik ihtiyaçlarının, silah satışı konusunda ABD Kongresi'nden çıkacak sonucu beklememe yönündeki kararı haklı çıkardığını söyledi.

Katliam sponsoru ABD durmuyor! 'Acil durum ilan etmişlerdi: 'Biden taviz vermeye hazır'

İSRAİL SAVAŞ HALİNDE

Blinken, 'İsrail şu anda Hamas ile savaş halinde. Biz de İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak istiyoruz.' İfadelerini kullandı.

Tank mühimmatıyla ilgili desteğin İsrail'e yapılan askeri satışların sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Blinken, geri kalanının Kongre incelemesine tabi olduğunu kaydetti.

Katliam sponsoru ABD durmuyor! 'Acil durum ilan etmişlerdi: 'Biden taviz vermeye hazır'

BIDEN TAVİZ VERMEYE HAZIR

İsrail, Ukrayna ve diğer ulusal güvenlik öncelikleri için 100 milyar dolardan fazla yardımın hızla onaylanması çağrısında bulunan Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konuda önemli tavizler vermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ukraynalılar için 'fonların tükenmekte olduğu' göz önüne alındığında, Ukrayna için risklerin yüksek olduğunu aktaran Blinken, şunları kaydetti:

Katliam sponsoru ABD durmuyor! 'Acil durum ilan etmişlerdi: 'Biden taviz vermeye hazır'

'Şimdi gerçekten adım atma zamanı çünkü atmazsak ne olacağını biliyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin cezasız bir şekilde ilerleyebilecek ve onun Ukrayna'da durmayacağını biliyoruz.'


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