Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama! 2024 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 1. toplantısı gerçekleşti. 'Asgari ücret 2024 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak' soruları gündemdeki sıcaklığı artırdı. Toplantıya işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hakem rolünü üstlenen hükümetten 5'er kişilik temcilciler katılıyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Taraflardan ilk mesajlar gelirken, asgari ücret 2. toplantısı tarihi de belli oldu.'Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum.'Bakan Işıkhan sonrası bir açıklama da TİSK ve TÜRK-İş'ten geldi.TİSK Başkanı Burak Akkol, 'Ekonomimizdeki iyileşme sürecinin korunmasını önemsiyoruz' derken, TÜRK-İş'i temsilen Ramazan Ağar da 'Asgari ücret koruma ücretidir, fiyat artışları her alanda devam etmektedir, alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. İşçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi.İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı' dedi.TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek.Asgari ücret toplantısına her taraftan 5'er kişilik yetkili olmak üzere 15 kişi katılıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken oy çokluğu veya oybirliği ile karar alınabiliyor. İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işçi ve işveren kesimi olarak süreçlerde son kararları veren kişiler olacak. Bakanlık hakem rolünü üstleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete doğrudan talimat verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.Hükümet sosyal adalet mekanizmasını işleterek 3 maddede asgari ücret kararına etki edecek:Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İş heyetinde ilk kez 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 asgari ücretli çalışan yer alacak. Heyete TÜRK-İş'ten bir başkan önderlik edecek. 4 işçi, ay sonuna kadar sürecek toplantıların tümünde yer alacak. İşçi temcilcileri, TÜRK-İş'e bağlı sendikalar tarafından farklı sektörlerden seçildi. Özellikle evli ve çocuklu işçiler tercih edildi.İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın yapması bekleniyor.Asgari ücret Ocak zammı ile artacak. Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.İşsizlik maaşıAsgari ücretlinin kıdem tazminatıAskerlik ve doğum borçlanmasıYurt dışı borçlanmasıİhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primiGenel Sağlık Sigortası (GSS) primleri65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırıRapor parası ve iş görmezlik ödeneğiKısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneğiStajyer ücreti7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için maraton başladı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi.2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.Temmuz zammı sonrası asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edildi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi.Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birinci öncelikli olarak görev alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliği yürütüyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaş zamları ile milyonların geliri artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle reel olarka alım gücünü artıracak adımları planladı. Kalıcı refah artışı için birinci öncelik 'Tek haneli enflasyon' olarak belirlendi.Enflasyonun altında kalmayacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş düzenlemeleriyle önce vatandaşın alım gücü artırılacakSıkı para politikaları ve koordineli maliye politikaları ile enflasyonun beli kırılarak artan alım gücü korunacakİhracata destek politikaları sürecek ve böyle enflasyon düşerken hem de ekonomik büyümedeki ivme korunacakYeni asgari ücretin tespitinde OVP ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu.5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi.Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alıyor.ZAM ORANI - NET ÜCRET - BRÜT ÜCRETYÜZDE 40 - 15.962 TL - 18.880 TLYÜZDE 45 - 16.533 TL - 19.450 TLYÜZDE 50 - 17.103 TL - 20.121 TLYÜZDE 55 - 17.673 TL - 20.792 TLAsgari ücret için komisyonun Aralık ayı içerisinde en az 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak.Yeni asgari ücret için son kararı Başkan Erdoğan verecek. Yeni asgari ücret 31 Aralık 2023'ten önce duyurulacak. Bu bağlamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.