Bakan Güler'den İsrail'e sert tepki: Vahşete dönüştü!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NTV'de Ankara Muhabiri Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalar ve çatışmaların hem küresel hem de bölgesel barışa dönük tehdidini nasıl değerlendirirsiniz?Sivillere hastanelere okullara camilere dönük saldırıları kabul etmemiz mümkün değil. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları artık bir vahşete dönüştü.İsrail'in sivillere dönük topyekün bir cezalandırmaya dönüşen saldırılarının dünya kamuoyu sizce farkında mı? Tepkiler yükseliyor mu?Dünya kamuoyundan yükselen tepkilerden İsrail de etkileniyor. İsrail'e iç kamuoyundan da ciddi tepkiler geliyor.Gazze'deki insani durumla ilgili nasıl değerlendirmeler yaparsınız? Güneyde de operasyonlar arttı. İnsani dram derinleşir mi?İnsani yardım konusunda maalesef dünya sınıfta kaldı. Bugüne kadar 12 uçakla 223 ton yardım malzemesi gönderdik. Ayrıca 2 sivil gemiyle de 262 ton yardım bölgeye ulaştırıldı. İki sahra hastanesinin kurulması için yer belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Türk gazeteciler yoğun çatışma ortamında yaşananları bize ve tüm dünyaya iletti.Terörle mücadele... Irak ve Suriye'de son durum nedir acaba?Akıllarını başlarına alsınlar gelip teslim olsunlar. Bazı dost ülkeler teröristlere her türlü desteği veriyor.Terör örgütüne helikopter kullanmayı bile öğretiyorlar. Terör örgütünü kendi topraklarımızdan halkımızdan sınırlarımızdan uzak tutma mecburiyetimiz var. Terör örgütü üyeleri artık sadece mağaralarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütünün mağaralarda sığınaklarda nasıl bir tahkimatı söz konusuydu, şu anda durum nedir acaba?Terör örgütünün "Kale" olarak nitelediği her bir mağara onlar için mezara dönüşmüş durumda. Bazı müttefiklerimiz terör örgütüne ısrarla destek vermeye devam ediyor. Bu kabul edilemez.Son dönemde özellikle Irak'ta teslim olan teröristlerin sayısının arttığını görüyoruz. Bu sürecin devamını bekliyor musunuz?Özellikle son 2 ayda Irak'ın kuzeyindeki örgüt üyeleri arasında teslim olanların sayısı artıyor. Bu yıl içinde 119 terörist teslim oldu bu sayının artacağına inanıyorum.MİT'in de nokta operasyonları devam ediyor. Kurumlar arasındaki koordinasyon nasıl?Örgüt üst düzey yöneticileri dışarıda dolaşamıyor. Bir gece yattığı yerde hiçbiri ikinci gece yatamıyor. Bütün kurumlarımız arasında mükemmel bir istihbarat işbirliği ve koordinasyon var.Suriye'de son durum nedir?Suriye'de de çok şehit verdik ama bunun bir karşılığı oldu. Bugün sınır bölgesindeki vatandaşlarımız huzur içinde yaşıyor. Bizim Suriye'nin de başka bir ülkenin de toprağında gözümüz yok. Rejimin yeni anayasayı kabul etmesi, seçimleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunların ardından biz de kendi ülkemize döneceğiz.Sınır güvenliği ne durumda? Zaman zaman sınır güvenliğine dönük eleştiriler yapılıyor.Sınır güvenlik tedbirlerimiz cumhuriyeti tarihinin en ileri seviyesinde. Sınır güvenlik önlemlerine inanmayanları sınıra davet ediyoruz. Önemli bir şahsiyeti aradım. İstediğiniz karakolda kalın dedim. Ankara'da İstanbul'da oturup sınırlarla ilgili ahkam kesemezsiniz.Eurofighter tedarik sürecinde son durum nedir?Eurofighter bizim için iyi bir alternatif bu nedenle almak istiyoruz. NATO üyesiyiz ama bir başka NATO üyesi bu uçakları almamıza karşı çıkıyor.Almanya'yı ikna çalışmaları nasıl gidiyor?Bir müttefikin "Ben size uçak vermiyorum." demesinin açıklaması olamaz. Diğer müttefiklerimizin Almanya'yı belli bir noktaya getirebileceklerine inanıyoruz. 27 Aralık'ta KAAN'ın uçuşunu hep birlikte izleyeceğiz.S-400 tartışmaları için neler söylersiniz?S-400 bir savunma sistemi. Bize birisi taarruz etti de biz bunu kullanmadık mı? Birileri bize taarruz etmeyi aklından geçirirse, S-400 ya da diğer savunma sistemlerinin ne yapacağı çok iyi görecekler.Yunanistan ile pozitif atmosfer var. Beklentileriniz nelerdir?Tatbikatları ve askeri faaliyetleri karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğiz. Savunma Bakanı Dendias Türkiye'ye gelmek istiyor. Şubat-Mart gibi hem deprem bölgesinde birlikte incelemelerde bulunacağız.İsveç'in NATO üyelik süreci, Danimarka Parlamentosu'nun aldığı Kur'an-ı Kerim yakmayı yasaklayan karar?Geç kalınmış bir karar ancak yine de Danimarka'yı kutluyorum. Örnek bir karar aldılar. Umarım bölgedeki diğer ülkeler de benzer kararları alırlar. İsveçli dostlarımız ellerinden gelen gayreti göstermeye çalışıyorlar. Ama asıl verdikleri sözleri henüz yerlerine getiremediler. Her ülkenin parlamentosu var. Ama unutulmasın ki Türkiye'nin de bir parlamentosu var.