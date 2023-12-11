2023 yılında en çok ne aratıldı? İşte 2023 yılında en çok merak edilenler...
Google, 2023’te en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı. Türkiye'de en çok 6 Şubat depremleri, genel seçimler aranırken, en çok aranan isim ise Sinan Oğan oldu.
2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı...
Yeni yıla girmeden önce geride bıraktığımız yılda dünyada ve Türkiye'de birçok olaylar meydana geldi.
Depremler oldu, seçime gidildi, fenomenler cezaevini boyladı.
Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, arama devi Google üzerinden gündemdeki olayları ve kişileri araştırmaya başladı.
2023'ün arama trendleri açıklandı
Bu kapsamda Google, her yılın aralık ayında yıl boyunca en çok aranan içeriklerden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.
İşte yıl boyunca merak edip sorduklarımız...
İsimler
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
Kaybettiklerimiz
Taha Duymaz
Metin Uca
Özkan Uğur
Seda Fettahoğlu
Deniz Baykal
Erkin Koray
Burhan Çaçan
Merve Kayaalp
Matthew Perry
Mehmet Barlas
Diziler
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz
Tarifler
Aşure tarifi
Güllaç tarifi
Acai bowl tarifi
Krem karamel tarifi
Lalanga tarifi
Topik tarifi
Yağlama tarifi
Kalpli kurabiye tarifi
Ev baklavası tarifi
Şiveydiz tarifi
Şarkı sözleri
Antidepresan şarkı sözleri
Enerji şarkı sözleri
Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
Müphem şarkı sözleri
Ali Cabbar şarkı sözleri
Manolya şarkı sözleri
Aşkın Olayım şarkı sözleri
Mockingbird şarkı sözleri
Lento şarkı sözleri
Belki şarkı sözleri
Nerede?
Deprem nerede oldu
Elbistan nerede
Gazze nerede
Fas nerede
Nerede oy kullanacağım
Mescid - i Aksa nerede
Teknofest nerede
Kudüs nerede
Akbelen nerede
Gökçeada nerede
Nasıl?
Teravih namazı nasıl kılınır
Bayram namazı nasıl kılınır
Deprem nasıl oluşur
Seçim ikinci tura nasıl kalır
Basınç ölçer nasıl yazılır
Oy nasıl kullanılır
Uyurgezer nasıl yazılır
Anadil nasıl yazılır
Sandık görevlisi nasıl olunur
Vergisiz telefon nasıl alınır
Burçlar
En sevilmeyen burçlar
En üzgün burçlar
En tatlı burçlar
Toprak grubu burçları
Sabit burçlar hangileri
İnatçı burçlar
Aurası yüksek burçlar
Dişil burçlar
Hava grubu burçları
Ateş grubu burçları
Ne giyilir?
İş görüşmesinde ne giyilir?
İlkbaharda ne giyilir?
Umrede ne giyilir?
Aile tanışmasında ne giyilir?
16 derecede ne giyilir?
Konserde ne giyilir?
İmam nikahında ne giyilir?
Solaryuma giderken ne giyilir?
Lisenin ilk günü ne giyilir?
Siyah gömlek altına ne giyilir?
Hissediyorum
Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
Sürekli yorgun hissediyorum
Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
Karında kalp atışı hissediyorum
Sürekli aç hissediyorum
Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
Kendimi çok yalnız hissediyorum
Hasta olacak gibi hissediyorum
Kendimi halsiz hissediyorum
Kendimi değersiz hissediyorum
Peki dünya en çok neyi aradı
Dünyada ise en çok arananlar listesinde ise Türkiye'de gerçekleşen 6 Şubat depremleri ilk sıralarda yer aldı.
Gazze saldırıları ise en çok aranan konu oldu. En çok aranan isim ise dünyaca ünlü Amerikan futbolculu Damar Hamlin oldu.
En çok aranan film Barbie olurken, Sharika müzik kategorisinde en çok aranan isimler listesinde birinciliğe oturdu.
Kaybettiklerimiz başlığı altında ise en çok aranan isim, Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise dünyaca ünlü isim Tina Turner yer aldı.