2023 yılında en çok ne aratıldı? İşte 2023 yılında en çok merak edilenler...

2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı...Yeni yıla girmeden önce geride bıraktığımız yılda dünyada ve Türkiye'de birçok olaylar meydana geldi.Depremler oldu, seçime gidildi, fenomenler cezaevini boyladı.Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, arama devi Google üzerinden gündemdeki olayları ve kişileri araştırmaya başladı.2023'ün arama trendleri açıklandıBu kapsamda Google, her yılın aralık ayında yıl boyunca en çok aranan içeriklerden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.İşte yıl boyunca merak edip sorduklarımız...Sinan OğanDilan PolatZahaKemal KılıçdaroğluMuharrem İnceZanioloIcardiAli YerlikayaHakan FidanTeteTaha DuymazMetin UcaÖzkan UğurSeda FettahoğluDeniz BaykalErkin KorayBurhan ÇaçanMerve KayaalpMatthew PerryMehmet BarlasYalı ÇapkınıWednesdayKızılcık ŞerbetiAileHudutsuz SevdaŞahmaranYabaniThe Last Of UsKirli SepetiRuhun DuymazTariflerAşure tarifiGüllaç tarifiAcai bowl tarifiKrem karamel tarifiLalanga tarifiTopik tarifiYağlama tarifiKalpli kurabiye tarifiEv baklavası tarifiŞiveydiz tarifiŞarkı sözleriAntidepresan şarkı sözleriEnerji şarkı sözleriBi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleriMüphem şarkı sözleriAli Cabbar şarkı sözleriManolya şarkı sözleriAşkın Olayım şarkı sözleriMockingbird şarkı sözleriLento şarkı sözleriBelki şarkı sözleriNerede?Deprem nerede olduElbistan neredeGazze neredeFas neredeNerede oy kullanacağımMescid - i Aksa neredeTeknofest neredeKudüs neredeAkbelen neredeGökçeada neredeNasıl?Teravih namazı nasıl kılınırBayram namazı nasıl kılınırDeprem nasıl oluşurSeçim ikinci tura nasıl kalırBasınç ölçer nasıl yazılırOy nasıl kullanılırUyurgezer nasıl yazılırAnadil nasıl yazılırSandık görevlisi nasıl olunurVergisiz telefon nasıl alınırBurçlarEn sevilmeyen burçlarEn üzgün burçlarEn tatlı burçlarToprak grubu burçlarıSabit burçlar hangileriİnatçı burçlarAurası yüksek burçlarDişil burçlarHava grubu burçlarıAteş grubu burçlarıNe giyilir?İş görüşmesinde ne giyilir?İlkbaharda ne giyilir?Umrede ne giyilir?Aile tanışmasında ne giyilir?16 derecede ne giyilir?Konserde ne giyilir?İmam nikahında ne giyilir?Solaryuma giderken ne giyilir?Lisenin ilk günü ne giyilir?Siyah gömlek altına ne giyilir?HissediyorumSürekli başım dönüyor gibi hissediyorumSürekli yorgun hissediyorumSürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorumKarında kalp atışı hissediyorumSürekli aç hissediyorumNeden deprem oluyor gibi hissediyorumKendimi çok yalnız hissediyorumHasta olacak gibi hissediyorumKendimi halsiz hissediyorumKendimi değersiz hissediyorumPeki dünya en çok neyi aradıDünyada ise en çok arananlar listesinde ise Türkiye'de gerçekleşen 6 Şubat depremleri ilk sıralarda yer aldı.Gazze saldırıları ise en çok aranan konu oldu. En çok aranan isim ise dünyaca ünlü Amerikan futbolculu Damar Hamlin oldu.En çok aranan film Barbie olurken, Sharika müzik kategorisinde en çok aranan isimler listesinde birinciliğe oturdu.Kaybettiklerimiz başlığı altında ise en çok aranan isim, Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise dünyaca ünlü isim Tina Turner yer aldı.