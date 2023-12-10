Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye

Tarihçi Murat Bardakçı, konuk olduğu bir yayında "Filistinliler arazilerini sattılar" diyen tarihçi İlber Ortaylı ve yer bilimci Celal Şengör'e yanıt verdi. Her iki ismin de söz konusu iddiası için "Söyledikleri hikaye" diyen Murat Bardakçı, "Toprak satışı 1948’e kadar %6’yı ancak buldu. Çoğu Lübnanlı aileler." dedi.

Tarihçi Murat Bardakçı, katıldığı bir programda Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddialarına yanıt verdi."İkisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye." diyen Ortaylı, "Bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür." ifadesini kullandı.Toprak satışının 1948'e kadar yüzde 6'yı ancak bulduğunu söyleyen Bardakçı, çoğunun da Lübnanlı aileler olduğunu kaydetti.Hamas'a "terör örgütü" diyenlere yanıt veren Bardakçı, "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne bile, Kuvayi Milliye'ye bile terör örgütü demekle eş değerdir." diye konuştu.