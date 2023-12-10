  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim öncesi CHP ile ittifak söylentilerine ilişkin sert yanıt verdi. Bakırhan, "Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar" dedi.

HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar
Ekleme: 10.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar
Türkiye yerel seçime hazırlanıyor...

Bir tarafta ittifak hareketliliği bir tarafta da aday belirleme süreci devam ediyor.

Bu süreçte ise gözler HEDEP'e çevrildi.

Genel seçimde altılı masaya destek veren HEDEP, CHP ile iş birliği sürecine girdi. Ancak sonuçlar bekledikleri gibi olmadı.

"Bizi yedek bir güç olarak görüyorlar"

Yerel seçimde ise CHP ile ittifak içinde olmayacaklarını belirten HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ancak son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir? Sizlere soruyorum. Siz söyleyin, Selçuk Mızraklı içeri atılırken, yerine kayyım atanırken bizim oylarımızla seçilenler neredeydi? Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar.

"Büyük bir yanılgı içindeler"

Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler. Biz oylarımızı AKP kaybetsin diye verdik ama demokrasi kazansın diye de verdik, emekçiler kazansın diye de verdik.
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün 'Filistinliler topraklarını sattı' iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
Bakan Uraloğlu açıkladı: Dev projeye uluslarası alanda ödül! Dünyanın en iyisi seçildi
Dünya, Başkan Erdoğan'ın ABD çıkışını konuşuyor! 'Adalet bu mu?'
Zara'dan 'Gazze'yi hatırlatan akıllara zarar paylaşım: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Mansur Yavaş, ABB şirketlerini tek tek batırdı! Sayıştay raporuna yansıdı: İşte çöküşün kanıtı
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Soykırım sponsoru ABD'den kan donduran hamle: İsrail için acil durum ilan ettiler
Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! Anne ve oğlunu arama - kurtarma çalışmalarında zamanla yarış
HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar
Gözler 11 Aralık'ta! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar...
Başkan Erdoğan: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil…
Gazze katliamında geri sayım! ABD İsrail’e süre verdi: Bu işi artık tamamlayın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu
Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı
Temel öncelik enflasyonla mücadele! Bakan Şimşek tarih verdi: Olumlu yansımaları makro göstergelerde görülmeye başlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır
Meral Akşener’den koalisyon itirafı: Şimdiki aklım olsaydı…
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Siyonist İsrail kana doymadı
Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Beşiktaş saldırısının üzerinden 7 yıl geçti: 47 şehit unutulmadı...

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?