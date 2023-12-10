HEDEP'ten CHP'ye veto: Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar

Türkiye yerel seçime hazırlanıyor...Bir tarafta ittifak hareketliliği bir tarafta da aday belirleme süreci devam ediyor.Bu süreçte ise gözler HEDEP'e çevrildi.Genel seçimde altılı masaya destek veren HEDEP, CHP ile iş birliği sürecine girdi. Ancak sonuçlar bekledikleri gibi olmadı.Yerel seçimde ise CHP ile ittifak içinde olmayacaklarını belirten HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.Bakırhan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:Ancak son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir? Sizlere soruyorum. Siz söyleyin, Selçuk Mızraklı içeri atılırken, yerine kayyım atanırken bizim oylarımızla seçilenler neredeydi? Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar.Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler. Biz oylarımızı AKP kaybetsin diye verdik ama demokrasi kazansın diye de verdik, emekçiler kazansın diye de verdik.