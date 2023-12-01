Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 21°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 20°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 18°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 16°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 22°CAz bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluBURDUR °C, 16°CParçalı bulutluMERSİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.RİZE °C, 19°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 3°CAz bulutlu ve açıkHAKKÂRİ °C, 12°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 12°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluVAN °C, 10°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 16°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 17°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 13°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 14°CAz bulutlu ve açık