Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapan ve 2014-2016 yıllarında ilçede sokak eylemlerine katılan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Adresleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 60 polis katıldı.Bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girilen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.Operasyonda, tabanca, ruhsatsız tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.