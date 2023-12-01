Japon rakibini geride bıraktı! KAAN'da da yer alacak

Türk mühendislerinin tasarım ve üretim yetenekleriyle ortaya çıkarılan yüksek kalitedeki ürün ve alt sistemler milli helikopter ve uçak projelerinde birer birer yerini alıyor.Yüksek teknoloji, kalite, tasarım, mühendislik ve üretim standartlarına sahip şirket, helikopter üreticisi Sikorsky'nin en nitelikli iştiraklerinden biri olarak helikopter, motor, yapısal ve iniş takımı alanlarında çözümler sunuyor. Tümüyle Türk yönetici ve mühendis kadrolarıyla faaliyetlerini sürdüren, çalışan yaş ortalaması 33 olan şirket, yıl sonunda 1350 çalışan sayısına ulaşacak.Cirosunun yüzde 90'dan fazlasını Kuzey Amerika başta olmak üzere ihracattan elde eden Alp Havacılık, Airbus ve Boeing'in ürettiği tüm platformlarda ağırlıklı iniş takımları için olmak üzere ürettiği parçalarla yer alıyor.Şirket, Türkiye'nin tüm havacılık ve uzay ihracatının yaklaşık yüzde 20'sine katkıda bulunuyor ve üçüncü büyük havacılık ihracatçısı olarak dikkati çekiyor.Türkiye'de GÖKBEY, ATAK-2, KAAN gibi özgün hava platformlarına ve TEI'nin motor projelere tasarım ve üretim desteği veren şirket, Türkiye'nin F35 Programı'ndan çıkarılmasına rağmen ürettiği motor komponentlerin çok nitelikli olması ve bunların kalifiye edilememesi nedeniyle geçen yıl ağustos ayına kadar tedarik sağlamayı sürdürdü. Şirket, bilindiği kadarıyla F22 uçağına ABD dışında komponent üreten tek firma olma özelliği taşıyor.T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında 38 adetlik ilk üretim paketinde 6. helikopterle birlikte dişli kutusu ve iniş takımı tedarik etme sorumluluğu üstlenen şirket, iniş takımlarının tümünü teslim etti, dişli kutularında da sona geldi. Programın devamı ve helikopterin başka ülkelere ihracatı durumunda bu üretimlere devam edilecek.Tasarım çalışmalarına eğitim uçaklarına yönelik iniş takımı tasarımıyla başlayan şirket, daha sonra helikopterde pilotun verdiği komutu ileten mekanik itki çubuklarında Sikorsky'nin tedarikçisi olmak için yaptığı çalışmaları seri üretim yapabilir düzeye getirmeyi başardı.GÖKBEY helikopterine güç verecek milli TEI TS1400 turboşaft motorunun çok önemli bir alt sistemi olan aksesuar dişli kutusunun tasarım, test, üretimi için görevlendirilen Alp Havacılık, ortaya koyduğu ürünle Japon menşeli muadil ürünü geride bıraktı.Motorun ve bazı ekipmanların görevini yapmasını sağlayan aksesuarları çalıştıran, helikoptere ilk hareketi veren parçanın çalışmasına imkan tanıyan bu aksesuar dişli kutusu, yerli motorla ilk uçuşunu yapan GÖKBEY helikopterinde görevini yerine getirdi.Aksesuar dişli kutusu tasarım ve üretimindeki bu kabiliyetlerin TF6000 ve milli muharip uçak motorlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılması hedefleniyor.Ürün teslimatlarına devam edilirken 7. prototipten sonra tasarım dondurulacak. GÖKBEY'de 2025 yılının ikinci yarısında 35'inci helikopterle birlikte yerli motora geçilmesiyle bu dişli kutuları da kullanılacak. Alp Havacılık'ın bu ilk büyük tasarım projesi sonunda 30 set dişli kutusu siparişi aldı.Özellikle aksesuar dişli kutusunda yakalanan başarı, milli muharip uçak KAAN'a yönelik bazı projelerin önünü açtı.Bunlardan biri olan Yivli Kramiyer Dişli Mekanizması, motora ve pilotun kullandığı gaz koluna bağlı olarak yakıt akış hızını ayarlıyor. Pilotun istediği manevraları yapabilmesi için gerekli olan yakıt kullanımı bu mekanizmayla ayarlanıyor. Alp Havacılık tarafından 6 aylık sürede tasarlanıp üretilen 2 mekanizma uçak üzerindeki yerini aldı. 27 Aralık'ta yapılması hedeflenen ilk uçuşta da KAAN'ın üzerinde bulunacak.Fonksiyonel testleri biten mekanizmanın çevresel testlerinin de bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Yivli Kramiyer Dişli Mekanizması'nın KAAN'da ilk çevresel testleri tamamlanan ürünlerden olduğu belirtiliyor. KAAN için tasarlanan bir diğer ürün Dümen Mekanizması. Bu üründe ilk uçuşta farklı bir tedarikçinin mekanizması kullanılacak, seri üretimde ise sorumluluk Alp Havacılık'ta olacak. Dümen mekanizması için 40 setlik sipariş alınırken teslimatlar 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak.'Milli programlar' kapsamında bu tasarım faaliyetleri dışında üretime yönelik olarak GÖKBEY helikopteri için T70 Programı'nda elde edilen tüm kabiliyetler kullanılıyor. GÖKBEY'in ana şaftı, iniş takımı komponentleri, arka kuyruk sürücü şaftlarının üretimi gerçekleştiriliyor. ATAK-2'nin kuyruk sürücü şaftları, tümüyle iniş takımı, hangardan çıkan ve ilk uçuşu gerçekleştirecek KAAN'ın iniş takımlarının üretimi Alp Havacılık imzasını taşıyor.TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) çalışma ziyareti gerçekleştirdi.Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki komisyon üyelerini ziyaretlerinde SSB Başkanı Haluk Görgün karşıladı. Görgün, komisyon üyelerine Türk savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdirdi, projeler hakkında bilgi verdi.Akar, burada yaptığı konuşmada, Görgün'ün ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinin ardından SSB Başkanı olmasının sektör açısından büyük bir kazanım olduğunu ve hizmet bayrağını çok daha ileriye götüreceğine inandığını söyledi.Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Akar, hafif silahlar sınıfı örneğiyle bu gelişimi anlattı. Akar, şöyle konuştu: Hafif silah diye tabir ettiğimiz yani tabancı, makineli tabancı, makineli tüfek, otomatik tüfek, keskin nişancı tüfeği, bombaatarlardan oluşan silah ailesinde yapamayacağımız şey yok. Ötesi bunlar şu anda ihraç ediliyor. Avrupa ve Amerika ordularında ve polisinde bunlar kullanılıyor. Dolayısıyla müthiş bir ilerleme var. Kendimize güvenelim, dikleşmeyelim, dik duralım. Bazen özellikle gençlerde 'Biz yapabiliyor muyuz?' şeklinde şeyler oluyor.Haluk Görgün de güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması yanında sektördeki tüm bileşenlri regüle eden bir vazifeleri bulunduğunu söyledi.Başkanlığının özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, kararlılık ve destekle Türk Silahlı Kuvvetleriyle iç içe çalışarak ürünler geliştirdiğini, yerleştirildiğini, millileştirildiğini ifade eden Görgün, değerlendirmelerde bulundu: 'Uluslararası fuarlara katıldığımızda hep şunu soruyorlar; 'Kendi ordunuz bu ürünü kullanıyor mu? Referans olacaklar mı? Şu cevabı çok gururla veriyoruz: 'Ordumuz kullanmakla kalmıyor. Bu ürünlerin her birinin geliştirilmesinde bizzat proje mühendisi gibi çalışıyor, kullanıyor, sahadaki uygulamalardan firmalarımıza geri dönüş yapıyor.O güncellemelerle birlikte silahlarımız, mühimmatlarımız, platformlarımız geliştiriliyor. Geldiğimiz noktada 170'ten fazla ülkeye platform, sistem, alt sistem, mühimmat ihraç edebilen, 250'nin üzerinde ürünü sunabilen bir konuma geldik.'Geçen yıl 4.4 milyar dolarlı ksavunma sanayi ihracatı gerçekleştirildiğini anımsatan Görgün, 'Bu gelişmişliğe göre yetmez. Daha çok çalışacağız. Ürünlerimizin ve platformlarımızın daha fazla dost ve müttefik ülkece kullanılması için gayret göstereceğiz.'Bu sene kendimize 6 milyar dolar hedef koymuştuk. 11 ayda 5 milyar doları yakaladık. 6 miylar dolar müjdesini yıl sonunda paylaşacağız diye ümit ediyorum.' dedi.Sektörün 12 milyar dolar ciroya, 80 binin üzerinde çalışana, 2500'ün üzerinde sadece savunma sanayisinde üretilen nitelikli ve her türlü saha koşullarında çalışılabilir olması gerekiyor.Bu geliştirme kahraman ordumuzla beraber yapıldığında dünyada tercih edilen ürünlerimiz yerli-milli olarak gerçekleştiriliyor.' ifadelerini kullandı.