Google kullanıcılarına uyarı: Hesaplar silinmeye başlıyor! Tek yapmanız gereken...

Geçtiğimiz aylarda aldığı önemli kararı duyuran teknoloji devi Google, üzerindeki yükü kaldırmak amacıyla iki yıldır aktif kullanılmayan hesapların silineceğini açıklamıştı. Aralık ayı itibariyle, hesapların silinmeye başlaması bekleniyor. Eğer aktif olarak kullanmadığınız bir Google hesabınız varsa, siz de bu durumdan muzdarip olabilirsiniz.Peki, hesabın silinmemesi için ne yapmak gerekiyor?Söz konusu hesaplar kademeli olarak silinecek. Google'dan gelen açıklamaya göre; silme işlemi, açıldıktan sonra hiç kullanılmamış olan hesaplardan başlayacak.Google hesabı olan kullanıcı, Gmail ve Youtube gibi tüm Google hizmetlerine erilebiliyor. Google, bu kararı 'güvenlik' gerekçesiyle aldığını ve kullanılmayan hesapların çalınmaya daha açık olduğunu belirtti.Google hesabının silinmemesi için yapılması gerekenler oldukça kolay. Birçok hesap için, sadece giriş yapmak yeterli oluyor. Bu şekilde hesap iki yıl daha aktif kalacak. Şirketten yapılan açıklamada; e-postaları okumanın ya da bir e-posta göndermenin, veya Google e-posta adresiyle Google Drive'e girmenin ya da YouTube'da video izlemenin de yeterli olacağını açıkladı.