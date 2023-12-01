DNA sonuçları analiz edildi! Üç parmaklı ellere sahip: Bilinen hiçbir türe benzemiyor

Dünya dışı varlıklarla ilgili uzun süredir araştırmalar yapan Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, Eylül ayı başlarında 'Clara' ve 'Mauricio' adını verdiği iki cansız bedeni Meksika Kongresi'nde sergiledikten sonra 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıların UFO olduğunu iddia etmişti. Jaime Maussan, uzaylı olduğu iddia edilen 'Clara' ve 'Mauricio' adı verilen bedenlerin DNA sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte uzaylı tartışması yeniden alevlendi. Bilim dünyası 'üç parmaklı ellere sahip, bilinen hiçbir türe benzemiyor' diyerek ilan edilen keşfi 'asılsız' ve 'aldatmaca' olarak nitelendirse de Maussan ve ekibi keşiflerinin 'tarihi bir dönüm noktası' olduğunu iddia etti.

Meksika Kongresi'ndeki özel oturumda sergilenen kalıntıların 'insan dışı canlılara' ait olduğunu öne süren Jaime Maussan 'Clara' ve 'Mauricio' adı verilen bedenlerin DNA sonuçlarını açıkladı.Bilim dünyası keşfi 'asılsız' ve 'aldatmaca' olarak nitelendirse de Maussan ve ekibi keşiflerinin 'tarihi bir dönüm noktası' olduğu konusunda ısrar ediyor.Meksika parlamentosunda yapılan 3 saatlik bir oturumda kalıntılara dair son değerlendirmelerini paylaşan Maussan, yapılan DNA analizlerinin sonuçlarını yayınladı.Kalıntıların DNA'larının yüzde 30'unun 'bilinen herhangi bir türe ait olmadığını' vurgulayan Maussan, bedenlerin farklı parçalardan bir araya getirilmediğini, tek bir iskeletten oluştuğunu belirtti.Maussan, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelenen kalıntıların, üç parmaklı ellere sahip olduğunu, dişlerinin bulunmadığını ve bin yıldan daha eski olduklarını iddia etti ve 'Dünya dışı yaşam ilk kez bu şekilde sunuluyor. Gezegenimizde bilinen herhangi bir türle ilgisi olmayan insan dışı örneklerin açık bir örneğine sahibiz.' dediDünya basını Jaime Maussan'ın Peru'da bulunan mumyalanmış kalıntıların dünya dışı canlılar olduğunu kanıtlamak için Meksika Kongresini sirke çevirdiğini yazarken, bazı uzmanlar kalıntıların bin yıl önce soyu tükenmiş hayvanlarla yapılmış olabileceğini öne sürdü.Uzun kafalı bedene sahipHer iki elinde üçer parmağı olan uzun kafalı bedenler iki kol ve iki bacak da dahil olmak üzere insansı bir şekle sahip, araştırmacılara göre boyunları ve kafatasları daha çok 'kuşlara özgü' özellikler gösteriyor.Araştırma ekibi bedenlerin güçlü, hafif kemiklere sahip olduklarını belirtiyor.