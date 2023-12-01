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Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar karşılık buluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B olarak korurken, geleceğe ilişkin görünümü durağandan pozitife yükseltti. Kuruluşun kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" dedi.

Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Ekleme: 1.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 1.12.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek: Attığımız adımlar karşılık buluyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, attıkları adımların karşılık bulduğunu ve OVP'ye güvenin arttığını belirterek, "Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" dedi.

S&P, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTTİ

S&P, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Bakan Mehmet Şimşek, attıkları adımların karşılık bulduğunu ve OVP'ye güvenin arttığını söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ATTIĞIMIZ ADIMLAR KARŞILIK BULUYOR"

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda S&P'nin takvim dışı değerlendirmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

"TCMB, NET DÖVİZ REZERVİ STOKUNU YENİDEN İNŞA EDİYOR"

Kuruluştan yapılan açıklamada, politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği vurgulandı.

"ÜLKEDEKİ İKİZ AÇIKLAR AZALDI"

TCMB'nin hazirandan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada, ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı.

'CARİ AÇIĞIN KADEMELİ DARALACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Açıklamada, 2023 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,3'ü olarak hedeflenen orandan daha düşük olmasının beklendiği, ithalatın keskin şekilde azalmasıyla cari açığın da kademeli daralacağının öngörüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin kredi notunun "B" olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği kaydedilen açıklamada, ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YENİDEN DENGELENDİ

Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin kredi koşullarını daha da sıkılaştırmasının, ekonominin doğrudan bir resesyondan kaçınmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son verilerin, üçüncü çeyreğin başından bu yana tüketimin zayıflamasıyla Türkiye ekonomisinin hem yavaşladığını hem de yeniden dengelendiğini doğruladığı kaydedildi.

S&P, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 3,7 BÜYÜYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, 2024'te de yüzde 2,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Öte yandan açıklamada, Türkiye için bir sonraki planlı değerlendirmenin 2024'te gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.
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