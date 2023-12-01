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Bakan Kacır duyurdu! TÜBİTAK STAR Lisans 2023 başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır lisans öğrencilerine duyurdu. Bakan Kacır, gençleri Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya davet ederek, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurularının başladığı bilgisini verdi.

Ekleme: 1.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 1.12.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kacır duyurdu! TÜBİTAK STAR Lisans 2023 başvuruları başladıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, lisans öğrencilerini, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Lisans 2023 çağrısına başvurmaya davet etti.

TÜBİTAK STAR LİSANS 2023 BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç araştırmacıların bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini harekete geçirmek amacıyla, 'TÜBİTAK STAR Lisans 2023' çağrısı başvurularının başladığını hatırlattı.

SON BAŞVURU TARİHİ 11 ARALIK

Programın, gençlerin AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmeleri için büyük fırsat sunduğunu bildiren Kacır, 'Lisans öğrencilerimizi bu fırsattan yararlanmaya ve Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu yıl toplam 1410 proje içinden seçim yapabileceksiniz. Son başvuru tarihi 11 Aralık'tır.' ifadesini kullandı.

Kacır, paylaşımında, programın detaylarının yer aldığı 'star.tubitak.gov.tr' ve başvuru linki olan 'https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm' adreslerine de yer verdi.
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