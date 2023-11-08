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Beyaz Gazete
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O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimet sonrası parti içerisindeki liderliği tartışılır hale gelen Kemal Kılıçdaroğlu istifa et baskıları altında girdiği CHP 38. Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel karşısında ağır bir yenilgi aldı. Genel Kurultay'ın ilk turunu Özgür Özel'e 682'ye 664 oyla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu neden yarıştan çekilmediğini açıkladı.

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Ekleme: 8.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 8.11.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Girdiği bütün seçimlerden hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu 38. CHP Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel'e kaybetti. Tartışmaların ve ihanet söylemlerinin altında gerçekleşen kurultayda ilk turu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışmadan neden çekilmediği ortaya çıktı.

Seçim sonrası ilk defa Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu genel kurultayda yaşananları ve perde arkasını anlattı.

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

4 Kasım, CHP tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Partililerin büyük ilgi gösterdiği, yer yer gerilimlerin yaşandığı CHP 38. Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı. İlk turda, az bir oy farkıyla Özgür Özel öndeydi.

İkinci tur başlamadan Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdı. Bunu da, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bildirdi. Salonda bambaşka bir hava esecekti.

Ne olduysa oldu, @ekremedit hesabından, son dakika bilgisi olarak Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor' diye tweet atıldı. Kılıçdaroğlu'na bunu gösterdiklerinde son derece rahatsız oldu. Ne olduğunu, o an neler yaşandığını Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle anlattı:

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

TALİMATLA YAPIYORMUŞUM GİBİ

'Gazeteci olup, aynı zamanda vicdan sahibi olmak güzel bir şey. Kurultayımızla ilgili konulara bu aşamada girmenin artısı, eksisi olabilir. Arkadaşları da yaralamak istemiyorum. Böyle bir gerilimli ortam zaman zaman oluştu. Daha sakin bir sürecin içine süratle evrilmemiz gerekiyor öyle düşünüyorum.'

Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ikinci turuna katılmayıp, genel başkan adayı Özgür Özel'in kurultay salonunda elini havaya kaldırmasının engellendiği belirtiliyor.

Peki, Kılıçdaroğlu bunu niçin yapmadı, kim engelledi, böyle bir karar almasında kimin rolü vardı? Bunu şöyle açıkladı: 'Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim.

Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

DEPREMZEDE MUHTAR

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem.

Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlarda okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.

Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak 'Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani.

Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de 'Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar.'

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
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O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
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