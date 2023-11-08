Diyarbakır’da 914 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 914 kilogram esrar, 7 bin 350 esrar bitkisi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi Karahasan Mahallesi kırsalında başlatılan 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-650 Operasyonu'nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.Söz konusu operasyonda; 813 kilogram kubar esrar maddesi, 101 kilogram toz esrar maddesi, 7 bin 350 kök kenevir bitkisi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği açıklandı.Operasyonda iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınarak kenevir bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.