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Beyaz Gazete
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CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana İstanbul ve Ankara arasında ikiye bölünen CHP'de büyük kurultay günü geldi çattı. Son hamlelerini yapan genel merkez kanadı, 55 il başkanına "Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması" yaptırdı. İstanbul'un 185 delegesi ise CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'den yana cephe aldı. Sert tartışmaların yaşanması beklenen bugünkü kurultay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki en kritik sınavına çıkıyor.

CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor
Ekleme: 4.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 4.11.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana İstanbul ve Ankara arasında ikiye bölünen CHP'de büyük kurultay günü geldi çattı. Son hamlelerini yapan genel merkez kanadı, 55 il başkanına 'Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması' yaptırdı.

CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor

İstanbul'un 185 delegesi ise CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'den yana cephe aldı. Sert tartışmaların yaşanması beklenen bugünkü kurultay ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki en kritik sınavına çıkıyor.

GÖZLER İMAMOĞLU'NDA
1368 delege tarafından genel başkanın belirleneceği kurultayda gözler bir yandan da divan başkanlığı görevini üstlenecek olan İmamoğlu'na çevrilecek.

Değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu'nun bu göreve getirilmesine genel merkez kanadında bir grubun ilk günden bu yana karşı çıktığı biliniyor.

CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor

Özel'e açık desteğini ilan eden İmamoğlu'nun kurultayı ne kadar objektif yönetebileceği kafalarda soru işareti oluştururken, değişimciler lehine bazı tutumların görülmesi halinde gerginliğin zirve yapabileceği öne sürülüyor.

Öte yandan büyük kurultada Kılıçdaroğlu ve Özel'in yanı sıra İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan'ın da genel başkanlık için yarışması bekleniyor.

CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor

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