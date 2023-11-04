AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte felaketin üzerinden aylar geçmesine rağmen Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken AFAD'dan son dakika açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.