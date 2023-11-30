  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,70 - 31,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı

Tokat'ın Zile ilçesinde Jül Sezar’ın ünlü 'Veni, Vidi, Vici' sözünü söylediği tarihi Zile Kalesi’nin antik tiyatro kısmında kazı çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında bulunan ve Zileliler arasında, 'içinde altın var' söylentisi yayılan tarihi kalıntının ise yağ küpü olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 30.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı
Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayaların oyularak yapıldığı antik tiyatro alanında kazı çalışmaları başlatıldı.

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı

'İçinde altın var' söylentisi heyecanlandırdı

Kazı çalışmaları kapsamında 1 Ekim 2023'te bulunan ve Zilelilerin, 'içinde altın var' söylentisi ile heyecanlandığı tarihi kalıntının da, yağ küpü olduğu ve kaptan toprak çıktığı öğrenildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile Kalesi'nde bulunan antik tiyatroda kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hatipoğlu, 'Müzemiz ve üniversitemiz iş birliği içerisinde kazılarımıza devam ediyoruz. Antik tiyatro kazımızda bayağı önemli noktalara geldik. Burada kazıyı genişletmek amacıyla bir miktar kamulaştırmamızda olacak önümüzdeki zaman içerisinde. Zile Kalemizin eteklerinde bulunan bir antik tiyatrodur. Bulunan küpte herhangi bir şey çıkmadı. Bulunan küp yağ küpü. Çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı
MSB: İngilizler Eurofighter satışı konusunda Almanları ikna edilmesine yardım edecekler
Köylüden Mansur Yavaş'a tepki! Köylüye destek olacaktı 5 yıldır selektör makinasını yapamadı
Bakan Uraloğlu 'Kış hazırlıklarımız tamam' diyerek açıkladı
MSB: 49 terörist etkisiz hale getirildi
Asgari ücret için geri sayım! Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama
Gabar Dağı’nda her gün yeni bir rezerv keşfediliyor: 22 kuyudan günlük 27 bin varil petrol çıkıyor
İBB, 4.5 yılda öz kaynakları eritti, borç batağında! Batık şirket: BELTUR
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!
Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'
Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece...
TÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü
Krizlerin gölgesindeki İyi Parti'de yerel seçim açmazı! 'İstemem yan cebime koy' taktiği
Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel' operasyonu: 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı İnsanları katlettiler şehri harabeye çevirdiler
Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu! İşte gençlerin merakla beklediği düzenleme
Soykırımcı Batılı siyasilerin koltuk korkusu! Anketlerde birer birer çakılıyorlar
Emine Erdoğan'dan barış çağrısı! Filistin'i unutmadı.
ABD’nin İsrail soykırımından sıyrılma çabaları bitmek bilmiyor! Hamas için şaşırtan sözler: İsrail hesap verecek!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

NASA ve ESA'dan çarpıcı keşif: 6 gezegeninin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi gözlemlendi

NASA ve ESA'dan çarpıcı keşif: 6 gezegeninin senkronize hareket ettiği bir güneş sistemi gözlemlendi

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Seçil Erzan kimden korkuyor? Kamera kayıtları neden eksik? Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Bahar Candan ve Nihal Candan ile Aynı Koğuşta

Lise tuvaletinde iğrenç zorbalık: Ateş dansı müziğini açarak kabusu yaşattılar!

Lise tuvaletinde iğrenç zorbalık: Ateş dansı müziğini açarak kabusu yaşattılar!

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

Kafede tanıştığı genç kadını eve davet etti: Sabah gözünü açtığında şoka girdi!

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı

Tokat'taki antik tiyatroda bulunmuştu: Altın değil bakın ne çıktı