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MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi

MİT, Kuzey Irak’ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen Harun Egid kod Mehmet Akın'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi
Ekleme: 30.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK mensubu Harun Egid kod adlı Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi. Akın, Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer alıyordu.
Harun Egid kod adlı Mehmet Akın'ın, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT tarafından terörist Mehmet Akın'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi

SINIR ÖTESİ'NDE NOKTA OPERASYON

MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Harun Egid kod adlı Mehmet Akın'ın, Irak Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla bir operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Harun Egid kod adlı Mehmet Akın, TSK'ya ait üs bölgesine yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi

HARUN EGİD KOD MEHMET AKIN KİMDİR?

Harun Egid kod adlı Mehmet Akın, 2013'te Irak Avaşin'de, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak Hakurk alanına geçiş yaptı. 2019 yılı itibariyle Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerde bulundu.

Etkisiz hale getirilen Harun Egid hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydının olduğu öğrenildi.

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MİT, PKK/KCK mensubu Mehmet Akın'ı etkisiz hale getirdi
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