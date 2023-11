Köylüden Mansur Yavaş'a tepki! Köylüye destek olacaktı 5 yıldır selektör makinasını yapamadı

31 Mart yerel seçimlerinde rozetsiz belediye başkanlığı yapacağı iddiasında bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yılda Bala’nın Köseli Köyünde ikamet eden köy sakinlerini perişan etti. Görev geldiğinde belediye bütçesinin fazla vermesi ile övünen Yavaş’ın nasıl bütçe fazlası verdiği de gün yüzüne çıktı. Ankara’ya tek bir hizmeti olmayan Yavaş’ın geçmiş dönemde aktif olarak kullanılan ve Bala’da 15 köye hizmet veren selektör makinasını bakımsızlıktan çürümeye terk etti. Yavaş’ın ilgisizliğine tepki gösteren Köseli köyü halkı İMECE usulü topladığı parayla makinanın kısmen çalışmasını sağladı.

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'ye oy veren Bala'nın Köseli köyü sakinleri CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından cezalandırıldı. Yavaş kendi döneminden önce 15 köye hizmet veren selektör makinasını atıl duruma düşürdü. Yavaş'a tepki gösteren köy halkı İMECE usulü topladıkları para ile makinanın kısmen çalışmasını sağladı.



'ABB VERİLEN ÖNERGELERE, YAPILAN KONUŞMALARA RAĞMEN ADIM ATMADI'

ABB Bala Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karaca, 'Buradan 15 köy faydalanıyordu. Ancak tesis atıl duruma düşürülünce vatandaşlar Bala'ya gitmek zorunda kalıyor. Bu selektör makinası ile ilgili ABB Meclis üyesi olarak 4-5 defa önerge verdim. Ama bir cevap alamadık. İnsanlar nakliye konusunda büyük zorluklar çekiyor. Taşıma maliyeti vs. masraflarla insanlar mağdur ediliyor. 5 senedir ABB tarafından bu tesise bakım yapılmadı. Bu makinaya bakım yapılmazsa çalışmaz. Verdiğimiz önergelerden sonra bekledik yapılsın diye ancak hiçbir adım atılmadı. 50 Bin TL 100 Bin TL para harcayarak bu tesisi ayağa kaldırabilirdi ABB.



Ben önergelerden ziyade her yaptığı meclis konuşmamda konuyu gündeme getirmeye çalıştım. ABB 'bizim bu konuda bilgimiz yoktu' diyemez. Biz konuyu bir Daire Başkanına anlatıyoruz tam onay alacağız bir bakıyoruz o Daire Başkanı görevden alınmış. Haydi bir daha baştan her şeyi yapıyoruz tam onay alacağız o da değişiyor. Biz artık kendimize muhatap bulamaz olduk. 5 yılda 7-8 tane Daire Başkanı değişti. Ne yazık ki ABB'de kurumsal hafıza kalmadı. Yani 1-2 Milyonluk bir tesisi çalıştıracak beceri bile yok oldu ABB'de. Köylüler artık harcanan emeğe, paraya dayanamamış kendi imkanları ile makinayı kısmen çalışır duruma getirmişler. Bu makinaların ve binaların hepsi özelleştirme idaresinden alınıp Büyükşehir Belediyelerinin bünyesine geçirildi. Bütçe fazlası verdik diye övünenlerin nasıl fazla verdiklerini anlayın. Hizmet yapmamasından bütçe fazlası verilmiş. Aslında bütçe fazlası verdim demek ben çalışmadım demekle aynı şey. 5 yıldır yol yapılmadı, köprü yapılmadı, hiçbir eser, hiçbir hizmet yapılmadı. Köylüler kendi imkanları ile tesisi ayağa kaldırmaya çalışıyor' dedi.



'YAVAŞ'A OY VERİLMEDİ DİYE TESİS BU HALE GETİRİLDİ'

Köseli Köyü sakini Ekrem Özcan, 'Bu Selektör Makinası ilk yapıldığında burayı ben çalıştırdım. Bu binanın temelinde bile benim ve diğer sakinlerin alın teri var. Ben 6 sene bu makinayı çalıştırdım. Makinayla ilgili bir şikayetimiz yoktu. Melih Başkanımız burayla çok ilgilenirdi. Her istediğimiz gönderildi. Makine teklesin bir telefonla Melih Gökçek bize ekip gönderir, parça gönderir makinanın onarılmasına katkı sağlardı. Bu tesis 20 köyün ekinini elerdi. Burası bozulduktan sonra insanlar 20-25 kilometre yol gidip ekinini eletip geri geliyor. Buranın tekrar faaliyete geçmesi için ABB'ye dilekçe kaç kere dilekçe verdik. Ama tek bir çivi dahi çakılmadı. Bu makine çalıştığı zaman saatte 10 ton ekin elerdi. Sırf Yavaş'a bu köyde oy verilmedi diye bu tesis bu hale getirildi.' Şeklinde konuştu.



'MANSUR BAŞKANDAN DESTEK ALAMIYORUZ'

Köy sakini Emrah Öztürk de, 'Tesisin çalıştırılması için 5 yıldır ABB'ye dilekçe veriyoruz. Bu tesis 20 köye hizmet ediyordu. Verdiğimiz dilekçelerimize yıllardır bir cevap gelmeyince köy halkı olarak kendi imkanlarımızla aman tesis ölmesin, çürüyüp gitmesin dedik ve İMECE usulü para toplayıp kısmen çalıştırmayı başardık. Bizim toparladığımız parayla sadece bir kısmı yapılabildi. Hala büyük eksiklerimiz var. Mesela ürünleri yüklemek için bant alınması lazım. Şu anda elenen ürünleri insan gücüyle yüklüyoruz. Yani ABB bizi görmezden geliyor. Kos koca 5 yıl geçti. Burası Ankara'ya çok uzak bir yer değil. Ulaşımı kolay ama hizmet yok. Köyümüz eski yönetimin yaptıkları ile duruyor. Yani bu yönetim 'Ama biz bu köye böyle bir şey yaptık' diyemez. Bizim köyümüze köy konağı temeli attılar hala attıkları temel orada bekliyor. Bu tesis yıllardır atıl, Cami işlerimizi köylü kendi yapmaya çalışıyor. Ana yolumuz dar bir şekilde duruyor. Genişletme çalışması yapılmadı. Biz Mansur Başkandan destek alamıyoruz. Büyük sıkıntılarımız var' diye konuştu.



'BU KÖYÜN GÜNAHI MANSUR YAVAŞ'A OY VERMEMESİDİR'

Tarık Tuncer ise, 'Ben bu köyün sakini değilim ancak bu tesisi kullanan bir çiftçiyim. Burası eskiden çok işimize yarıyordu. Buranın bu hale getirilmesinin tek sebebi ABB'dir. Yani Sayın Yavaş'ın buradan oy alamaması köylünün bu tesisine mal oldu. 2019 öncesi ne istesek geliyordu. Ben DSP ilçe Başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum. Bu köyün tek günahı Mansur Yavaş'a oy vermemesi. Kendisi seçimden önce 'Rozetsiz' başkan olacaktı. Böyle bir rozetsiz başkan olabilir mi? Bu köye çivi çakmadı. Verdiği hiçbir sözü tutmadı. Köylüye, çocuğun eline verir gibi bin-iki bin TL mazot desteği veriyor. O da tohumu elemek için yaptığımız yola gidiyor. Yavaş milliyetçiyim dedi, Ankaralıyım dedi. En çok kendi hemşerisini perişan etti. Yavaş önümüzdeki seçimlerde oy alabileceğini sanıyor ancak alamayacak.' İfadelerini kullandı.