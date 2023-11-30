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Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, daha fazla rehinenin serbest kalması için ateşkesin uzatıldığı belirtilirken, Hamas "insani aranın" bir gün uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. Öte yandan Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk yapan Katar da ateşkesin uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı
Ekleme: 30.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı
Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden 'insani aranın' uzatıldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'Daha fazla rehinenin serbest kalması için ateşkes uzatıldı' ifadesi kullanıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada insani aranın kaç gün uzatıldığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almazken, Hamas'tan yapılan açıklamada 'insani aranın' bir gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

OPERASYONLARA ARA VERME SÜRECİ DEVAM EDECEK

İsrial ordusundan yapılan açıklamada, 'Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 'insani aranın' kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

HAMAS: 'İNSANİ ARA' BİR GÜNLÜĞÜNE UZATILDI

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 'insani aranın' bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı

KATAR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da 'insani aranın' uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesi için mutabakata varılmıştı.

Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı. Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 'insani aranın' en az 2 gün daha uzatılması için görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.
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