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Bu sabah milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Dikkat.... Anında hesaplar boşaltılabiliyor

Bu sabah Türkiye genelinde milyonlarca kişi cep telefonlarına gelen "Adabeyan kargo gönderiniz yola çıktı" mesajıyla uyandı.

Ekleme: 30.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Bu sabah milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Dikkat.... Anında hesaplar boşaltılabiliyor
Konunun uzmanları gelen mesajı açıp gönderilen apk dosyasını indirenlerin her hangi bir banka uygulaması ya da e devlet uygulamasını açmadan önce telefonlarını fabrika ayarlarına geri döndürmelerinin sağlık olacağını belirtti.

TEDİRGİN EDEN MESAJ

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına bu sabah saatlerinde bir alışveriş sitesinin de ismi ve uygulaması taklit edilerek 'SMS ile gönderilen Adabeyan kargo gönderiniz yola çıktı, kargo takip '745566511323' numarası' şeklindeki mesaj tedirginliğe yol açtı.

Dolandırıcılık furyası olarak nitelendirilen mesajı merak edip açanların ve uygulamayı yükleyin şeklindeki linke tıklayıp gönderilen apk dosyasını indirenler dolandırıcıların açık hedefi haline geliyor. Apk dosyası ile cep telefonuna gizli bir program kuran dolandırıcılar bundan sonra sadece kullanıcının her hangi bir banka uygulamasını açmasını bekliyor ve açtığında da tüm bankacılık işlemlerini kopyalayıp hesaplarını rahatlıkla boşaltabiliyor.

Bu sabah milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Dikkat.... Anında hesaplar boşaltılabiliyor

BİLİŞİM UZMANLARI UYARIYOR

Bilişim uzmanları, bu tür mesajlara tıklamamak konusunda vatandaşları uyarıyor. Uzmanlara göre Kasım ayı indirimleri sebebiyle artan online alışveriş ve kargo dağıtımlarının rekor kırması, dolandırıcıların da ilgisini çekti ve bu tür sahte mesajların yayılmasına yol açtı. Uzmanlar, bu linklerin kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor ve bu linklere tıklanmaması gerektiğini vurguluyor.

2 AYRI LİNK

Özellikle telefon üzerinden internet bankacılığı kullanan kişiler için bu tür linkler büyük bir risk teşkil ediyor. E-Devlet, internet bankacılığı gibi hassas bilgilerin tehlikeye girebileceği belirtiliyor. Gönderilen mesajı açtığınızda iki ayrı link çıkıyor. Önce bir alışveriş sitesinin uygulamasını taklit eden bir link sonra da yazılım yükleme yapan 2 ayrı link oltalama (phishing) saldırısı. Program hem rehberimizi SMS ve Bankacılık uygulamalarını izleme ve erişim yapıyor.

Bu sabah milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Dikkat.... Anında hesaplar boşaltılabiliyor

HEMEN KALDIRIN

Uzmanlara göre uygulamayı indir linkine tıkladınız ve hatta apk dosyasını telefonunuza yüklediniz, inen programı çalıştır demediyseniz program izleme yapmaya başlamıyor. Eğer çalıştır demeden önce olayın dolandırıcıların tuzağı olduğunu farkettiyseniz bir an önce o programı cep telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor. Programı çalıştırdınız ve program izleme yapmaya başladı. Bankacılık işlemi yapmadıysanız ve e devlet uygulamasını açmadıysanız yine bir sıkıntı yok bu aşamaya kadar olayın dolandırıcıların tuzağı olduğunu anlarsanız bir anca ya programı silmeniz yada telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürmeniz gerekiyor.

SANİYELER İÇİNDE HESAPLAR BOŞALTILABİLİYOR

Programı çalıştırıp ve internet bankacığı işlemlerini yaptığınız anda işe iş işten geçmiş oluyor ve dolandırıcılar banka şifrelerinizi ele geçiriyor. Hatta banka hesaplarınız saniyeler içerisinde boşaltılıyor.

Bu sabah milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Dikkat.... Anında hesaplar boşaltılabiliyor

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