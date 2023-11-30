Ateşkes yıkımı ortaya çıkardı İnsanları katlettiler şehri harabeye çevirdiler

İsrail'in ilk hedeflerinden biri hastaneler oldu. 'Altlarında Hamas'a ait tüneller ve karargahlar bulunduğu ve İsrailli esirlerin burada alıkonulduğu' gibi çeşitli bahanelerle Gazze'deki hastanelere baskın düzenleyen İsrail, Endonezya Hastanesi'ni adeta kullanılamaz hale getirdi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'da hastanenin tamamen boşaltıldığını duyurmuştu. 140 kapasiteli hastanede 650 yararlı tedavi gördüğü gibi binlerce kişiye de ev sahipliği yapıyordu.Beyt Hanun bölgesinde bulunan Burc en-Nada ve Burc el-Avde binaları da 7 Ekim'den bu yana yapılan hava saldırıları sonrası adeta bir harabeye döndü.Gazze şeridinin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve sosyal hayatın kalbinin attığı lokasyonlar arasında yer alan Tel Al Hawa kenti de amansız saldırılar sonrası yerle bir olmuş durumda.Gazze'nin tek 5 yıldızlı konaklama hizmeti veren Al Mashtal oteli de saldırılar sonrası kullanılamaz hale geldi. Gazze'nin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi de saldırılar neticesinde büyük hasar gördü.Gazze şeridinin gözde mekanlarından olan Raşid Caddesi de saldırılar sonucu hayalet bir güzergaha döndü.Dairelerin ve ticaret merkezlerinin olduğu ve halkın yoğun bir şekilde ziyaret ettiği cadde, İsrail işgali sonrası tankların geçiş güzergahı oldu.İsrail, şiddetin dozunu her geçen gün artırırken, ilk hedefi bilinci olarak hastaneler oldu. Gazze Şeridi'nde hizmet veren Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası sağlık kompleksiz hizmet dışı kaldı.Hastanenin saldırı öncesi ve sonrası arasındaki farkı dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.