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Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel' operasyonu: 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-3' operasyonlarında 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel' operasyonu: 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ekleme: 30.11.2023 - 09:21 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel' operasyonu: 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel-3' operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiğini belirtti.

Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde 'Çengel' operasyonu: 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bu kapsamda 278 adreste arama yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'ÇENGEL-3' Operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Kondu.

13 Milyon TL'lik Vergi Kaybı Engellendi

Sizlerin emeklerine,

Helal rızkına, bereketli kazancına

Göz diken her kim varsa karşılarında biz varız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa , Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46 İlde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla 'Çengel-3 Operasyonları' düzenlendi.

Operasyonlarda:

278 adrese arama yapıldı

1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

Toplamda 20.825.351 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum.
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