160 bin dolarlık külçe altın keşfi! Duyanlar izini sürmeye koyuldu
Altın avcılığında öyle bir keşif yaşandı ki fiyatını duyanların dudağı uçukladı. Değerli metallerin izini süren vatandaş kayanın içerisinden 160 bin dolarlık külçe altın buldu. 43 yıllık meslek hayatında bir ilki yaşayan vatandaş detayları aktardı.
Tarihe damga vuracak olan altın avı gerçekleşti. Yaşanan olay ise duyanları hayrete düşürüyor. Altın keşfine çıkan bir vatandaş kaya parçasının içinde 160 dolar değerinde altın buldu.
ALTIN KEŞFİNİN VAZGEÇİLMEZ DESTİNASYONU
Avustralya'nın tarih boyunca altın avcılarının efsanevi hikayelerine sahne olan Victoria eyaleti, uzun yıllardır değerli metallerin izini süren maceraperestlerin vazgeçilmez destinasyonu olmaya devam ediyor.
TARİHE DAMGA VURACAK KEŞİF
Son zamanlarda bu tarihi bölgede yapılan bir araştırma, hazine avcılarının heyecanını zirveye taşıdı ve değerli metallerin izini sürme umudunu yeniden yeşertti.
Victoria'da bir altın avcısı, metal detektörü kullanarak yaptığı aramada tarihine damga vuracak bir keşif yaptı.
2.6 KİLOGRAMLIK ALTIN AVI
Bulunan 2.6 kilogram ağırlığındaki kaya parçasının içinde binlerce dolar değerinde altın bulunuyordu.
TAHMİNİ FİYATI 160 BİN DOLAR
Bulunan kaya parçasının içindeki altının değerinin yaklaşık 160 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.
43 YILLIK MESLEK HAYATINDA BİR İLK
Melbourne yakınlarındaki bir maden arama ekipmanları dükkânı sahibi Darren Kamp, bu özel kaya parçasını satın alarak 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu söyledi. Kamp, altın avcısının getirdiği kayanın yarısını satın aldığını ve bu keşfin 'Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey' olduğunu ekledi.