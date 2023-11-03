MasterChef tarihinde bir ilk! Eleme adayları bakın nasıl belirlendi

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef All Star, heyecanına hız kesmeden devam ediyor.Kırmızı ve mavi takım dün akşam, 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Tarladan topladıkları ürünlerle 7 çeşit yemek hazırladılar.Mehmet, Somer ve Danilo Şef, tadımlarını yaparak dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Son dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı.Böylelikle haftanın tüm eleme adayları kırmızı takımdan çıkmış oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti, ancak oylama yapılmadı.Bakın eleme adayları nasıl belirlendi…MasterChef All Star'da dün akşam, kırmızı takımda kalan Esra, Batuhan ve Dilara bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dilara, bireysel dokunulmazlığı kazanınca geriye 2 yarışmacı kaldığından oylama yapılmadı. Esra ve Batuhan son eleme adayları oldu.