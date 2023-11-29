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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan 12'inci uçak havalandı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti. Çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye, bugünkü uçakla birlikte toplamda; 12 uçak, 1 gemi, 700 ton insanı yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ve 20 ambulansı bölgeye sevk etti.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan 12'inci uçak havalandı
Ekleme: 29.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan 12'inci uçak havalandı
Türkiye'den Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme ile Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden havalandı.

Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na inecek olan uçak Gazzeli yaralı ve hastaları Türkiye'ye getirecek. Çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Türkiye, bugünkü uçakla birlikte toplamda; 12 uçak, 1 gemi, 700 ton insanı yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ve 20 ambulansı bölgeye sevk etti.

Sağlık Bakanı Koca: "Gazze’ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri’den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta. Mısır El-Ariş’e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."
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