Rehine savaşını da kaybettiler! İşgalcilerin yalanları bir kez daha çürüdü: Filistinlilere işkence...

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara verilen geçici ateşkes ve rehine takası uygulanmaya devam ediyor. Hamas ile İsrail arasında geçen cuma günü başlayan dört günlük ateşkes, önceki gün 2 gün daha uzatıldı.Anlaşma normal şartlarda yeniden uzatılmazsa bugün sona erecek. Geçici ateşkes kapsamında uygulanan esir takası İsrail'in işkence yüzünü de ortaya çıkardı. İşgalci İsrail yönetimi rehinelerin takasının ardından küresel çapta büyük bir prestij kaybına uğramaya devam ediyor.Dünya, Filistinli kadın ve çocuk tutukluların varlığını gördü. Ayrıca İsrail'in işkenceleri ortaya döküldü. Diğer taraftan Hamas'ın rehinelere ne kadar iyi davrandığı görüldü.Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler anlaşma kapsamında İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu. Bazı Filistinli esirlerin evlerini basan İsrail polisi, ailelere 'herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması' uyarısında bulundu.İsrail askerleri serbest kalan İsrailli rehinelerin evlerini de abluka altına alarak basına konuşmalarını yasaklıyor. İsrailli rehineler sık sık Hamas'ın kendilerine çok iyi davrandığını dile getirince İsrail yönetimi böyle bir uygulamaya başvurdu.Ateşkes ve rehine takasının başladığı cuma gününden bu yana serbest bırakılan Filistinli tutuklu sayısı 150'ye yaklaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı yeni rehinelere karşılık 50 Filistinli tutuklunun daha serbest kalacağını açıkladı.Bunların hepsinin kadın tutuklular olacağı belirtildi. İsrail Adalet Bakanlığı, 50 ismin yer aldığı listeyi yayımladı. Özgür kız olarak bilinen Filistinli aktivist Ahed Tamimi de listede yer aldı.Bununla birlikte Hamas'ın cumadan bu yana serbest bıraktığı rehine sayısı 50'ye çıktı. Arabulucu Katar'dan, 'Daha uzun bir ateşkes için çalışabileceğimizi umuyoruz' açıklaması geldi. İsrail hapishanelerinde halen 60 Filistinli kadın esirin bulunduğu açıklandı.Hamas'in İsrail'in katliamlarına rağmen rehinelere gösterdiği merhamet dünyayı şaşırtıyor. Serbest kalan rehinelerden biri olan Danielle Aloni'nin Hamas'a yazdığı mektup, İsrail'in propagandasını çürüttü. Hamas'a teşekkür mektubu yazan İsrailli anne, 'Kızım sizin sayenizde kendini Gazze'de kraliçe olarak gördü' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde serbest kalan İsrailli rehinelerin ise el sallayarak Hamas üyelerine veda etmesi tüm dünyanın dikkatini çekmişti.Rehineler konusunda dünyayı ikna edemeyen katil İsrail devletine yönelik ayrıca dünya genelinde büyük bir öfke oluştu. Milyonlarca kişi Filistin'in sesi oldu. Kamuoyu baskıları sonrasında Batı çark ederek İsrail'e karşı açıklamalar yapmaya başladı. ABD'de de özellikle gençler, İsrail'e açık destek veren Biden'a sırt çevirdi. Beyaz Saray da geri adım atmaya başladı.