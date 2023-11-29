Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erka, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na konuştu.Gaye Erkan, TL'ye geçiş zamanının geldiğini belirterek, TL tasarruf araçlarına ve vadeli mevduata talebin arttığını kaydetti.Önceliklerinin dezenflasyon olduğunu vurgulayan Erkan, "Kasım öncü göstergeleri aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor." dedi.Erkan, başta otomobil ve beyaz eşya olmak üzere fiyatlama davranışlarında bazı olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Önceliğimiz dezenflasyon, enflasyonla mücadelenin en önemli unsuru kararlılık. Toplum ve fiyat koyucular tarafından kabul görmesi.Enflasyondaki yükselişten sonra politika kararlarının devreye girmesiyle birlikte beklentilerde iyileşme işaretleri belirmeye baladı.Fiyatlama davranışlarında olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil ve beyaz eşyada ilk defa indirimler başladı. Büyükşehirlerde kira artışlarında yavşama sinyalleri alıyoruz, parasal aktarım sürdükçe bu belirtiler artacak.Kasım öncü göstergeleri aylık enflasyonda gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor. Döviz kurundaki istikrarın aylık enflasyona olumlu etkisi olacak.Firmaların iki haftada bir fiyat değiştirdiği bir dönemden fiyatların daha uzun sürede değiştiği bir döneme geçeceğiz.Yatırım yapanlar yüksek enflasyon döneminde kısa vadeli perspektife odaklanıyor. Bu da büyüme üzerinde risk teşkil ediyor. Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazıdır.Dezenflasyonun büyümeyi örseleyeceği kaygısı ifade edilmekte. Oysa iyi tasarlanmış bir politikayla büyümeye asgari etki ederek dezenflasyon mümkün.Para politikası adımlarının hedeflediği etkilerin belli zaman alacağının bilincindeyiz. Bu adımların olumlu etkilerini güçlü şekilde gözlemlemeye başladığımızı ifade etmeliyiz.Bireysel kredi büyümesinde normalleşme başladı. Adımlarımızın kredilerde yeterli finansal sıkılığı sağladığını düşünüyoruz. Ticari kredi büyümesi süreklilik gösteriyor ve dengeli yapıda.TL'ye geçiş zamanı geldi. TL tasarruf araçlarına, vadeli mevduata talep arttı.Yakın dönemde rezervlerde gözlenen artışta Batılı fon girişlerinin de etkisi görülmüştür. Önümüzdeki dönemde rezervlerdeki artışı kalıcı kılarak TL varlıklara olan dış talebin gelişimini ülkemiz için en iyi şekilde tesis edeceğiz.Geçiş döneminde enflasyonda geçici bir yükselişe şahit oluyoruz. Dezenflasyon tesisi için parasal sıkılığa önemli ölçüde yaklaştık. Sıkılaşma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağını öngörüyoruz. Politika adımlarının birikimli etkilerini gözlemleyeceğimiz bir döneme girmekteyiz. Enflasyonu düşürmek için kısa vadede bazı maliyetler olabilir ama orta ve uzun vadede fayda daha fazla olacak.