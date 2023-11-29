İsrail Gazze’de 4 ayrı suçu da işledi! Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş ve saldırı suçları

Gazze'de günlerdir yaşanan insanlık dramı hukukçuları da harekete geçirmişti. Soykırım uygulayan ve çocuk, kadın, yaşlı ve genç demeden insan katleden İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmek üzere imza toplayan İstanbul 2. Barosu, binlerce imzaya ulaştı.İstanbul 2. Baro Başkanı Yasin Şamlı başkanlığındaki 16 kişilik bir hukukçu heyeti geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Lahey kentindeki Mahkemenin merkezine gitti.Heyet o güne kadar toplanan 3 bin 5 kişilik imza dilekçesini de Hollanda'ya götürdü. Heyet, Filistin soruşturmasını yürütülen soruşturmacı ekibin başı olan savcı ile görüştü.Savcı ve ekibi, başvurunun mahiyeti ve 3 klasörden oluşan delilleri, delillerin mahiyeti uzun uzun anlatıldı. Savcı da sorular sordu ve heyet soruları cevapladı.Heyette TBMM Adalet komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Konya eski Milletvekili Ahmet Sorgun da yer aldı. Bu delillerin büyük bir kısmı bizatihi Gazze içinden elde edildi.Gazze den yaralı olarak gelenlerin noter tasdikli beyanları, Gazze ile telefon irtibatı kurularak orada yaşayanların ve bu saldırılara maruz kalanların beyanları ve bölgede görev yapan ve saldırılara bizzat tanıklık yapan gazetecilerden alınan bilgiler delil klasörüne konuldu.Savcılık görevlileri, götürülen delillerin bu güne kadar mahkemeye getirilen en ciddi deliller olduğunu söyledi.Savcılık görevlileri heyete, bu başvurunun ciddiye aldıklarını, delillere dayandığını, şuana kadar yapılan 5 başvuru arasında yapılan en ciddi başvuru olduğunu söylediler. Diğer başvuruların eleştiriye dayalı yazılı başvurular olduğunu ifade ettiler.Heyet, Lahey'deki temasları ardından Cenevre ye BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne geçti. Orada Filistin soruşturmasını yöneten ekibin lideri ile görüşüldü. Ona da başvurunun mahiyeti anlatıldı. Başvurunun önemli olduğu, gerekenin yapılacağını ifade ettiler.Ekipte bulunan İstanbul 2. No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, 'Temaslarımız beklediğimizden çok çok olumlu geçti. Gerek Lahey gerek de Cenevre'de karşılık bulduk. Oradaki görevlilerin de Gazze'deki dramı durdurmak üzere çaba sarf ettiklerine şahitlik ettik' dedi. Şamlı sözlerini şöyle sürdürdü: Gazze de büyük dram yaşanmakta. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisine giren 4 suç var. Birincisi Soykırım...İkincisi insanlığa karşı suçlar...Üçüncüsü savaş suçları ve sonuncusu saldırı suçları.... Gazze de bu 4 suç tipinin hepsi işlenmiştir. Başvurumuzu bu doğrultuda hazırladık ve çok önemli bir dilekçe hazırladık. Tabi Gazze'den topladığımız 3 klasör delili de bu dilekçeye ek yaptık.' 'Dünyadaki bütün hukukçuları, STK'ları, devletleri ve bütün insanları bu dramı durdurmaya davet ediyoruz' diyen Yasin Şamlı, 'Çok kısa bir sürede başvurumuza imza veren hukukçu sayısı 3005 oldu. Lahey ve Cenevre'ye 3005 kişilik dilekçe ile gittik ama halen imza verenlerin sayısı artıyor. Yeni gelen imzaları da ilave ediyoruz' şeklinde konuştu.