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Yapay Zeka şimdi de Whatsapp'ta! Bizi neler bekliyor...

Günümüzde sıkça kullanılan yapay zeka teknolojisi hepimizin kullandığı Whatsapp'ta da olacak. Whatsapp Yapay Zeka teknolojisini nasıl kullanacak merak konusu.

Ekleme: 28.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Yapay Zeka şimdi de Whatsapp'ta! Bizi neler bekliyor...
WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla yeni bir beta sürümünde yapay zeka destekli sohbet odalarını test ediyor.

Bing Chat'e benzer şekilde çalışan bu teknoloji, kullanıcılara sorular sorma veya sohbet etme imkânı tanıyor. Ayrıca yine benzersiz olacak özelliğiyle, yapay zekâ asistanlarına her biri ünlü bir kişiliğe dayanan benzersiz bir karakter özelliği ekleyerek kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye odaklanıyor.

Güncellemeyle gelecek olan uygulama içi asistanın tanıtılmasının yanı sıra, yapay zeka destekli konuşmaları hızlı erişim için doğrudan gün içinde aktif kullanılan Sohbetler sekmesine yerleştirerek kullanıcıların iletişim deneyimini daha da optimize etmeyi hedefliyor.

Yapay Zeka şimdi de Whatsapp'ta! Bizi neler bekliyor...

Peki ya ne zaman gelecek?

WhatsApp'ın bu özelliğinin resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bildirmesede, WABetaInfo da yer alan bilgilere göre, iOS ve Android kullanıcıları teknolojinin beta sürümünü deneyebilirler. İlk sürüm kısa bir süre önce yayınlanmış olup, ikinci sürüm ise 17 Kasım'dan beri kullanıcılar tarafından test edilebilmektedir.

Uygulama İçi Asistan nasıl kullanılır?

Bu yeni ce benzersiz özelliği kullanmak isteyen Whatsapp kullanıcalarının ne yazık ki hepsi henüz beta aşamasında olan bu özelliği kullanamayacak.

Whatsapp Beta uygulaması Android kullanıclarının erişebileceği uygulama Google Play Beta ile erişilebilir olacak. IOS kullanıcılarının kullanımı için biraz daha beklemeleri gerekecek.

Güncelleme sonrasında, kullanıcılar WhatsApp'ı başlattıktan sonra sağ alt köşedeki yeşil sohbet simgesine dokunup, ardından 'Yeni Yapay Zekâ Sohbeti'ni seçebilecekler.

Yapay zeka asistanının bulunduğu sayfada, mevcut olan her bir kişiliği görmek mümkün olacak. Asistan, kullanıcılara önerilerde bulunurken, aynı zamanda bağlantılar vererek kaynağını da paylaşacak.


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