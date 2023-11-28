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Beyaz Gazete
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Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...

İsrail'i Gazze'de soykırım yapması için finanse eden ABD yine bildiğiniz gibi... Tüm dünyadan gelen tepkilerin ardından İsrail'i desteklemediğine dair açıklamaları ile gündeme gelen ABD sözde sivilleri korumaya yönelik propagandaya girişti. İsrail'e ateşkes sonrası yürütülecek kara harekatı ile ilgili uyarıda bulundu.

Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...
Ekleme: 28.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...
ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye düzenlenecek herhangi bir yeni kara harekatında daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda İsrail'i uyardığı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere Gazze'deki durum hakkında brifing verdi.

Yetkili, Gazze'de çatışmalara verilen 'insani ara'nın ardından bölgede daha çok sivil ölümü ve daha çok yerinden edilmenin engellenmesinin ABD'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde olduğundan daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten yetkili, İsrail'i buraya düzenleyeceği herhangi bir kara harekatında, daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda uyardıklarını aktardı.

Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki 'insani ara' uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 'insani ara'nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Soykırım finansörü ABD'den İsrail'e kara harekatı uyarısı: Katliama devam edin ama...
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