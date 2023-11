MasterChef'te kaptanlar belli oldu! İşte yeni kaptanlar ve takımlar..

MasterChef Türkiye All Star'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.Her bölümüyle büyük heyecana sahne olan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen programda son olarak Alican yarışmaya veda etti. MasterChef Türkiye All Star'ın dün yayınlanan bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.11 yarışmacının kaldığı MasterChef'te yeni haftanın kaptanlarının belli olacağı oyun büyük heyecana sahne oldu.MasterChef'te dün akşam oynanan kaptanlık oyununda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu.Mavi takım kaptanlığını kazanan Hasan, kırmızı takım kaptanlığı için Barbaros'un ismini söyledi.Kaptanların belirlenmesinin ardından MasterChef Türkiye All Star'da yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni takımlar..Hasan (Kaptan)SergenTolgaBatuhanTahsinDilaraBarbaros (Kaptan)KıvançEsraErenCemre