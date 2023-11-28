İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de hafta sonu sağanak yağış etkili oldu.Yıllardır altyapı sorunlarıyla mücadele eden ancak bir arpa boyu yol alamayan İzmir'de yaşanan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir ve Yalı mahallerinde ise deniz taştı.Şehrin merkezi adeta suya gömülürken belediye başkanı Tunç Soyer, bölgeye geldi.Bölgede kısa bir süre kalan ve açıklama yapan Soyer'in, hemen akabinde soluğu Avrupa'da aldığı öğrenildi.İzmir'de selin yaşandığı gün deniz sularının vurduğu sokaklarda kısa bir süre kalıp görüntü veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, ertesi gün Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.Avrupa Gençlik Başkenti ünvanının verileceği Polonya'nın Lublin şehrinde finalistler arasında yer alan İzmir'i temsil eden Soyer'in, böyle bir durumda yurt dışı gezisine gitmesi tepki çekti.Öte yandan 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin sadece hizmet performansına değil laikliğe ve özgürlüğe oy verdiklerini söylemişti.Eminim ki İzmirliler görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar.İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler.Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; ‘biz daha iyisini nasıl yaparız’ diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz.