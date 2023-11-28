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İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı

Yıllardır altyapı sorunlarıyla mücadele eden İzmir'de kent merkezini etkisi altına alan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Deniz sularının vurduğu caddelerde kısa bir süre gözüken ve açıklama yapan Soyer'in akabinde ise Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.

İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı
Ekleme: 28.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de hafta sonu sağanak yağış etkili oldu.

Yıllardır altyapı sorunlarıyla mücadele eden ancak bir arpa boyu yol alamayan İzmir'de yaşanan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir ve Yalı mahallerinde ise deniz taştı.

Şehrin merkezi adeta suya gömülürken belediye başkanı Tunç Soyer, bölgeye geldi.

Bölgede kısa bir süre kalan ve açıklama yapan Soyer'in, hemen akabinde soluğu Avrupa'da aldığı öğrenildi.

Tunç Soyer İzmirlileri kaderine terk edip, Polonya'ya geçti

İzmir'de selin yaşandığı gün deniz sularının vurduğu sokaklarda kısa bir süre kalıp görüntü veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, ertesi gün Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.

Avrupa Gençlik Başkenti ünvanının verileceği Polonya'nın Lublin şehrinde finalistler arasında yer alan İzmir'i temsil eden Soyer'in, böyle bir durumda yurt dışı gezisine gitmesi tepki çekti.

Yerel seçimlerde yeniden aday olmaya hazırlanıyor

Öte yandan 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin sadece hizmet performansına değil laikliğe ve özgürlüğe oy verdiklerini söylemişti.

İzmir'de deniz taştı, vatandaş mağdur oldu! Tunç Soyer ise Avrupa'dan çıktı

Soyer, şu ifadeleri kullanmıştı:

Eminim ki İzmirliler görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar.

İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler.

Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; ‘biz daha iyisini nasıl yaparız’ diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz.
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