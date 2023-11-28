İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1997'ye kadar faaliyetlerini sürdüren, Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'nin parti toplantısı için İstanbul'da bulunan 80 il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve vatandaşların katılımıyla yeniden açıldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından törenle açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı Parkı açılıştan sonra çalışmalar devam ediliyor diyerek ziyarete kapatıldı. Çalışmalar tamamlanmadan açılışı yapılan parka vatandaşlar gezmek için giremedi.Tamamlanmadan açılışı yapılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın 180 bin metrekare yeşil alan, 250 bin metrekarelik bir alanı bulunuyor. Fidanlık. Atatürk'ün emriyle 1928 yılında kurulan Büyükdere Fidanlığı, Türkiye'nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı olma niteliği de taşıyor. Bu fidanlık, İstanbul'un ağaçlandırma çalışmalarına büyük katkılar sunuyor o dönemde. Yurt içinden ve yurt dışından getirilen meyve türleri üzerinde, burada ıslah çalışmaları yapılıyor ve üretilen meyve fidanları halka dağıtılıyordu.Daha sonra 1936 yılında, Meyve Bahçıvanı Yetiştirme Yurdu burada açıldı. Yeniden düzenlenen Fidanlıkta Anı Köşesi, İSMEK, Beltur, İstanbul Vakfı, Kütüphane, İş Sanat ve Çocuk Atölyesi ile Bahçıvanlık Okulu yer alıyor.Acilen açılışı yapılan Fidanlık alanında çok sayıda ağacında kökünden kesildiği dikkati çekti. Ana girişi kapatılan parkın içerisinde hala çalışmaların devam ettiği görüldü.