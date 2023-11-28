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Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Güneş'in üzerinde bulunan 'dev Güneş lekesi takımadası' endişeleri beraberinde getirdi. Dünya'dan 15 kat daha büyük olan dev Güneş lekesi takımadasının yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekleme: 28.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş'in yeni fotoğraflarını görüntüledi. Uzmanlar kritik detaya dikkat çekti. Dünyada yıkıcı etkilere neden olabilir.

10 yıldan uzun süredir Güneş'i izleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından kaydedilen görüntüler, uzmanların dikkatini çekti.

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Güneş'in üzerinde yer alan bu lekeler küçük görünse de aslında Dünya'dan tam 15 kat daha büyük...

Bilim insanları, bu Güneş lekelerinin Dünya'ya doğru şiddetli bir enerji patlaması oluşturabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Buna göre bu lekelerden çıkan patlamalar elektrik şebekeleri ve uydular için tehlike oluşturan jeomanyetik fırtınalara neden olabilir.

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Bu lekelerin Güneş'ten daha koyu görünmesinin sebebi ise, diğer kısımlara oranla daha soğuk olmasıdır.

Dünya büyüklüğünde bu siyah noktalar, Dünya'yı etkileyen uzay havası olaylarına neden olduğu gerekçesi ile gökbilimcilerin temel odak noktası haline geldi.

Güneş'ten uzaya fırlatılacak bir patlama Dünya'da iletişimi, GPS navigasyonu, hava yolculuğunu ve uydular gibi teknolojik cihazları etkileyebilir. Aynı zamanda aurora oluşmasına da neden olabilir.

NASA tarafından tespit edilen bu Güneş lekelerinin büyüklüğü nedeniyle tüm Güneş'i etkileyebilecek titreşimlere neden olduğuna da dikkat çeken uzmanlar, önümüzdeki günlerde çok güçlü patlamaların Dünya'ya ulaşabileceğini belirtti.

Haftalarca sürme ihtimali var! Dünyayı karanlığa gömebilir! Uzmanlar uyardı

Güneş kendi döngüsünü her 11 yılda bir yeniden tekrar ederken 25 numaralı döngünün 2030 yılına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

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