Galatasaray'dan bir dünya yıldızı transferi! Brezilya'dan geliyor...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde önemli isimleri bünyesine katan Galatasaray, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek için harekete geçiyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Aslan, devre arasında transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor.Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giyen dünya yıldızı Hulk'u kadrosuna katma planları yapıyor. Hulk, yaşadığı olayların ardından Ocak ayında takımdan ayrılmayı planlıyor, ve Galatasaray bu durumu lehine kullanarak yıldız oyuncuyu transfer etmeyi hedefliyor.Galatasaraylı yetkililerin, Hulk transferi için Atletico Mineiro ile görüşmelere başladığı ifade edildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Hulk'un, cüzi bir bonservis bedeliyle transfer edilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu transferle birlikte takımlarının hücum hattına daha da güç katacağına inanıyor.Daha önce Türkiye'de adı geçen Hulk'un, bu kez Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray'ın güçlü kadrosu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı, Hulk'u sarı-kırmızılı formayı giymeye teşvik ediyor.Galatasaray'ın Hulk transferini 1.5-2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle sonlandırması bekleniyor. Bu durum, ekonomik açıdan da Galatasaray'ın lehine bir gelişme olarak değerlendiriliyor.