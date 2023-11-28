Evden onlarca itfaiye görevlisi çıkaramadı! Dünyanın en ağır adamı: Tam 635 kg...

Taksi şoförü Jon Brower Minnoch, şaşırtıcı kilosuna, 600 kalorilik sebze diyetine ve solunum problemlerine rağmen 'hiçbir şekilde engelli olmadığını' belirterek normal bir hayat yaşamaya çalıştı. Jon, doğumundan itibaren şiddetli obeziteden muzdaripti ve 1953'te 12 yaşındayken şok edici bir şekilde 133 kg taş ağırlığa ulaşmıştı. Ancak sorunları asıl olarak 10 yıl sonra, Jean McArdle ile olan evliliğine kilosunun ciddi bir şekilde artmasıyla ve 177 kg'a kadar çıkmasıyla başladı.1966'da, evliliğinin üçüncü yılında Jon 317 kg ağırlığındaydı. 10 yıl sonra ise neredeyse 444 kg' ulaşmıştı. Çift, evli bir çift arasındaki en büyük ağırlık eşitsizliği rekorunu kırdı; Jon, 1978'de 50 kg karısının 12 katıydı.Bu rekoru kırmanın beraberinde getirdiği maliyetler de vardı ve Jon'un kilosunun neden olduğu kalp ve solunum sorunları onu arayışa zorladı. Kilo vermesi söylendi ve kendisine günde 600 kalorilik, yalnızca sebzelerden oluşan bir diyet reçetesi yazıldı.Jon ayrıca vücudundaki fazla sıvıyı atmak için yüksek dozda diüretik aldı ama pek işe yaramadı. Kendini hemen zayıf hissetmeye başladı ve sonunda karısını dinleyip hastaneyi aramadan önce üç haftayı yatalak olarak geçirdi.Bir itfaiyeci ordusu, Jon'u hastaneye nakletmek üzere kalın bir kontrplak parçasının üzerine yerleştirebilmek için evindeki bir pencereyi kırmak zorunda kaldı. Jon'u Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'ne (Seattle) götürmek için bir düzine itfaiyeci, çok sayıda kurtarma personeli, özel olarak değiştirilmiş sedye ve on üç görevliden oluşan bir ekibe ihtiyaç duyuldu.Sonunda hastaneye yatırıldı ve kendisine kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve vücudun aşırı hücre dışı sıvı biriktirdiği bir durum olan büyük bir ödem türünden muzdarip olduğu belirtildi.Kötü sağlık durumu nedeniyle onu tartıyla tartmak imkansızdı, ancak danışman endokrinolog Dr. Robert Schwartz, Jon'un ağırlığının yaklaşık 635 kg civarında olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Dr Schwartz şimdiye kadar bildirilen en ağır insandan en azından 136 kg daha ağır olduğunu bildirdi.Jon iki yıl boyunca hastanede yatmak zorunda kaldı ve 1.200 kalorilik sıkı bir diyet uyguladı. 1980 yılında kilosu 215 kilograma kadar düştükten sonra taburcu edildi. Yaklaşık 419 kilogramlık etkileyici düşüş, o dönemde kaydedilen en büyük kilo kaybıydı ve Jon'u geleceği için daha umutlu bir adım atmasını sağladı.Taburcu olduktan sonra hedefinin 99 kilograma kadar düşmek olduğunu belirten Jong, yeni bir hayat şansı elde etmek için 37 yıl beklediğini anlatmıştı. Jon ve Jean aynı yıl boşandılar. Taksi şoförünün tekrar kilo almaya başlaması uzun sürmedi ve bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra kilosu hızla 431 kiloya ulaşınca tekrar hastaneye kaldırıldı.Son derece dirençli olan Jon, günlük hayatına devam etmek için elinden geleni yaptı ve Ocak 1982'de ikinci karısı Shirley Ann Griffen ile evlendi. Jon, Eylül 1983'te yeniden evlendikten kısa bir süre sonra trajik bir şekilde öldü.Ölüm belgesinde, acil ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtiliyordu ancak solunum yetmezliği ve akciğer hastalığı da katkıda bulunan faktörler arasındaydı. Ölüm anında 361 kilogram ağırlığındaydı.20 mm kalınlığında kontrplaktan yapılmış ve kumaşla kaplı ahşap bir tabutun içine gömülmesi gerekiyordu. Tabutun iki mezarlık alanını kapladığı ve onu mezarlığa taşımak için 11 kişinin gerekli olduğu iddia edildi.