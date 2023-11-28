Dev kurtarıcı devreye girdi: 7 kayıp denizciyi 'TCG Akın' bulacak

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesilmişti.Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki arama çalışmalarına ara verildi.Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için ara verilen çalışmalar, 10'uncu günde tekrar başlatıldı.Çalışmalara destek için bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi, sevk edildi.Özel donanımlara sahip 'TCG Akın', batan geminin etrafına konumlandırılarak arama çalışmalarına başladı.Yara alan, karaya oturan ve arıza yapan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesiDalgıç, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ve atmosferik dalış süiti (ADS) vasıtasıyla yapılabilecek sualtı onarımı ve enkaz çıkarma gibi sualtı çalışmalarıSu üstü atışlarında hedef çekmeTorpido atışlarında hedef gemisi olarak faaliyet göstermeTorpidoların denizden alınmasıDenizaltıların satıha gelememesi durumunda, azami 600 metre derinliğe kadar hem personele yaşam desteği ve personel kurtarma faaliyetlerine destek sağlanmasıTürk Silahlı Kuvvetlerine ait hava vasıtaları başta olmak üzere, sivil hava vasıtaları dâhil denize inen veya düşen tüm hava vasıtalarından personel kurtarılması, bu vasıtalardan malzeme ve bu vasıtaların enkazının çıkarılmasıDenize inen veya düşen hava vasıtalarının imkânları doğrultusunda suda batmadan kalmasını sağlama ve ihtiyaç duyulması durumunda yedeklemeSu altında onarımUzunluk: 68.02 metreGenişlik: 14.2 metreDraft: 4.25 metreDeplasman: 2400 tonMürettebat: 130Maksimum Hız: 18 knotSeyir Hızı: 14 knotMenzil: 4500 deniz miliAna Tahrik: 2 adet 3500 KW dizel makinaİticiler: Baş ve kıç iticiMaksimum Deniz Durumunda Arama-Kurtarma: Deniz durumu 6’da arama-kurtarma yapabilmeÖz Savunma: 2 adet 12.7mm makineli tüfek