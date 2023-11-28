Dev kurtarıcı devreye girdi: 7 kayıp denizciyi 'TCG Akın' bulacak
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 10'uncu günde yeniden başladı. Çalışmalara destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi, bölgeye sevk edildi. Dev kurtarıcı 7 kayıp denizci için çalışmalara başladı.
Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesilmişti.
Geminin batmasının ardından 12 Türk denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.
Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki arama çalışmalarına ara verildi.
Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için ara verilen çalışmalar, 10'uncu günde tekrar başlatıldı.
Çalışmalara destek için bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma ve enkaz kaldırma kabiliyeti ile bilinen 'TCG Akın' isimli gemi, sevk edildi.
Özel donanımlara sahip 'TCG Akın', batan geminin etrafına konumlandırılarak arama çalışmalarına başladı.
TCG Akın'ın Görevleri:
Yara alan, karaya oturan ve arıza yapan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi
Dalgıç, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ve atmosferik dalış süiti (ADS) vasıtasıyla yapılabilecek sualtı onarımı ve enkaz çıkarma gibi sualtı çalışmaları
Su üstü atışlarında hedef çekme
Torpido atışlarında hedef gemisi olarak faaliyet gösterme
Torpidoların denizden alınması
Denizaltıların satıha gelememesi durumunda, azami 600 metre derinliğe kadar hem personele yaşam desteği ve personel kurtarma faaliyetlerine destek sağlanması
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava vasıtaları başta olmak üzere, sivil hava vasıtaları dâhil denize inen veya düşen tüm hava vasıtalarından personel kurtarılması, bu vasıtalardan malzeme ve bu vasıtaların enkazının çıkarılması
Denize inen veya düşen hava vasıtalarının imkânları doğrultusunda suda batmadan kalmasını sağlama ve ihtiyaç duyulması durumunda yedekleme
Su altında onarım
TCG Akın'ın Özellikleri:
Uzunluk: 68.02 metre
Genişlik: 14.2 metre
Draft: 4.25 metre
Deplasman: 2400 ton
Mürettebat: 130
Maksimum Hız: 18 knot
Seyir Hızı: 14 knot
Menzil: 4500 deniz mili
Ana Tahrik: 2 adet 3500 KW dizel makina
İticiler: Baş ve kıç itici
Maksimum Deniz Durumunda Arama-Kurtarma: Deniz durumu 6’da arama-kurtarma yapabilme
Öz Savunma: 2 adet 12.7mm makineli tüfek